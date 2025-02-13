Шампиньоны оказались полезными при борьбе с раком

Экстракт, полученный из шампиньонов, помогает подавить развитие злокачественных опухолей, пишет Мойка78 со ссылкой на исследования американских ученых. По словам профессора Фредерика А. Менье из Института мозга Квинсленда, опыты провели как на мышах, так и на людях.

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« И с с л е д о в а н и е н а ч а л о с ь с т щ а т е л ь н о г о и з у ч е н и я в о з д е й с т в и я э к с т р а к т а ш а м п и н ь о н о в н а м ы ш е й , к о т о р ы е б о л е ю т р а к о м . < . . . > О б н а д е ж и в а ю щ и е р е з у л ь т а т ы п р и в е л и к р а с ш и р е н и ю и с с л е д о в а н и й с у ч а с т и е м л ю д е й » , — рассказал Менье.

В ходе исследования ученые обнаружили, что в шампиньонах содержится группа полисахаридов, которая усиливает иммунный ответ организма и уничтожает раковые клетки. Это открытие может дополнить уже существующие методы лечения онкологий, пояснили специалисты.

Гастроэнтеролог Владимир Неронов ранее заявил, что регулярное употребление зернобобовых, в особенности чечевицы, соевых, черных и красных бобов, а также нута, способно снизить риск развития злокачественных опухолей. Такой рацион полезен людям с диабетом и тем, кто контролирует уровень глюкозы в крови, добавил врач.