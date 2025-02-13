Названа причина возникновения анорексии

Ученые из Финляндии нашли, что анорексия — расстройство, при котором люди ограничивают потребление пищи и испытывают сильный страх набора веса, — может быть связано с изменениями в работе химических веществ в мозге, которые регулируют аппетит и удовольствие от еды. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

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Анорексия — это расстройство пищевого поведения, когда человек чрезмерно ограничивает количество пищи, которое он потребляет, из-за искаженного восприятия своего тела. Это может привести к дефициту питательных веществ и серьезным проблемам со здоровьем.

Новое исследование показало, что у людей с анорексией в мозге активизируются особые молекулы — опиоидные рецепторы. Опиоиды — это вещества, которые влияют на восприятие боли, ощущение удовольствия и аппетит. У пациентов с анорексией количество этих рецепторов в мозге оказалось выше, чем у здоровых людей. Это может объяснить их необычное поведение, связанное с ограничением пищи, а также их беспокойство по поводу набора веса.

Ученые также выяснили, что мозг пациентов с анорексией продолжает потреблять столько же энергии, как и у здоровых людей, даже если их тело испытывает дефицит пищи. Это предполагает, что мозг пытается защитить себя, несмотря на общее истощение организма.

По мнению авторов работы, эти данные помогают лучше понять, что происходит в мозге при анорексии, и могут стать основой для разработки новых методов лечения. Однако для более глубокого понимания необходимо провести дополнительные исследования.