Названа опасность неправильного размещения менструальных чаш

Урологи из Орхусской Университетской больницы (Дания) установили, что неправильное размещение менструальной чаши может вызвать уретерогидронефроз — патологическое расширение почки и мочеточника, связанное с нарушением оттока мочи. Этот случай описан в научной работе в журнале BMJ Case Reports.

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По словам исследователей, это состояние может привести к гибели клеток почек и в дальнейшем — к острой почечной недостаточности. Подобные случаи в научной литературе встречаются крайне редко — до настоящего времени было зафиксировано всего пять таких эпизодов.

В новом исследовании ученые проанализировали состояние здоровья 30-летней женщины, которая обратилась к врачу с жалобами на кровь в моче и боли в правом боку и нижней части живота, которые беспокоили ее около полугода. В истории болезни пациентки было отмечено удаление камня из почки. Также женщина рассказала, что использовала менструальную чашу на постоянной основе.

Менструальная чаша — приспособление из медицинского силикона, которое в сжатом виде вставляется во влагалище и используется для сбора крови. В последние годы это средство личной гигиены завоевало популярность благодаря долговечности и экологичности.

КТ-сканирование показало расширение правой почки и мочеточника, а также неправильное расположение чаши рядом с устьем мочеточника в влагалище. После рекомендации прекратить использование чаши и проведения повторного обследования через месяц симптомы исчезли. Это подтвердило, что неправильно установленная чаша мешала нормальному оттоку мочи.

Авторы исследования призвали врачей и пациенток быть более осведомленными о возможных рисках использования такого средства гигиены.