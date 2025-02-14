Выявлены цепочки нейронов в мозге, связанные с креативностью

Нейрофизиологи выявили несколько сотен цепочек нейронов, соединяющих разные регионы мозга с так называемым лобным полюсом в правом полушарии мозга. Повреждение этих цепочек ведет к значительному ухудшению креативных способностей индивида, сообщила пресс-служба американской Больницы Бригама и женщин (BWH).

" П о л у ч е н н ы е н а м и с в е д е н и я п о з в о л я ю т о б ъ я с н и т ь , п о ч е м у н е к о т о р ы е н е й р о д е г е н е р а т и в н ы е б о л е з н и в е д у т к с н и ж е н и ю у р о в н я к р е а т и в н о с т и п а ц и е н т о в , т о г д а к а к д р у г и е п а р а д о к с а л ь н ы м о б р а з о м п о в ы ш а ю т и х . Т а к ж е т е п е р ь м ы м о ж е м р а з р а б о т а т ь п о д х о д ы , к о т о р ы е в п е р с п е к т и в е п о з в о л я т н а м п о в ы с и т ь к р е а т и в н о с т ь и н д и в и д о в п у т е м с т и м у л я ц и и д а н н ы х ц е п о ч е к н е й р о н о в " , - п о я с н и л н а у ч н ы й с о т р у д н и к B W H И с а й я К л е т е л ь н и к , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а б о л ь н и ц ы .

Клетельник и его коллеги совершили открытие при наблюдениях за работой нервной системы свыше тысячи здоровых добровольцев, а также 50 пациентов с органическими повреждениями мозга и пяти тысяч носителей различных нейродегенеративных заболеваний. В рамках этих замеров исследователи пытались понять, какие регионы мозга отвечали за способность добровольцев к творчеству и различным формам креатива.

Для этого ученые проследили при помощи системы функциональной магнитно-резонансной томографии за тем, как менялась активность разных регионов мозга здоровых добровольцев при занятиях музыкой, рисовании или сочинении стихов. Результаты этих замеров исследователи сравнили с тем, как менялась в аналогичных ситуациях активность мозга у пациентов, чьи креативные способности улучшились или ослабли в результате органических повреждений мозга или развития нейродегенеративных заболеваний.

Проведенные учеными расчеты указали на то, что в мозге добровольцев отсутствовали отдельные участки, чья активность резко падала или росла во время творчества. Вместо этого Клетельнику и его коллегам удалось выявить набор из 400 скоплений нейронов в большом числе регионов центральной нервной системы, чья активность повышалась при творчестве. Их активация сопровождалась подавлением работы нейронов в лобном полюсе правого полушария.

Как предполагают ученые, данный регион мозга может отвечать за подавление различных нежелательных ассоциаций и идей, в результате чего его повышенная активность потенциально мешает человеку проявлять креативность. Это потенциально объясняет, почему повреждения этого участка при развитии некоторых видов афазии приводят к росту творческих способностей у носителей данных болезней мозга, что также характерно для некоторых форм деменции и других нейродегенеративных заболеваний.