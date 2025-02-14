Выявлены цепочки нейронов в мозге, связанные с креативностью
Нейрофизиологи выявили несколько сотен цепочек нейронов, соединяющих разные регионы мозга с так называемым лобным полюсом в правом полушарии мозга. Повреждение этих цепочек ведет к значительному ухудшению креативных способностей индивида, сообщила пресс-служба американской Больницы Бригама и женщин (BWH).
"Полученные нами сведения позволяют объяснить, почему некоторые нейродегенеративные болезни ведут к снижению уровня креативности пациентов, тогда как другие парадоксальным образом повышают их. Также теперь мы можем разработать подходы, которые в перспективе позволят нам повысить креативность индивидов путем стимуляции данных цепочек нейронов", - пояснил научный сотрудник BWH Исайя Клетельник, чьи слова приводит пресс-служба больницы.
Клетельник и его коллеги совершили открытие при наблюдениях за работой нервной системы свыше тысячи здоровых добровольцев, а также 50 пациентов с органическими повреждениями мозга и пяти тысяч носителей различных нейродегенеративных заболеваний. В рамках этих замеров исследователи пытались понять, какие регионы мозга отвечали за способность добровольцев к творчеству и различным формам креатива.
Для этого ученые проследили при помощи системы функциональной магнитно-резонансной томографии за тем, как менялась активность разных регионов мозга здоровых добровольцев при занятиях музыкой, рисовании или сочинении стихов. Результаты этих замеров исследователи сравнили с тем, как менялась в аналогичных ситуациях активность мозга у пациентов, чьи креативные способности улучшились или ослабли в результате органических повреждений мозга или развития нейродегенеративных заболеваний.
Проведенные учеными расчеты указали на то, что в мозге добровольцев отсутствовали отдельные участки, чья активность резко падала или росла во время творчества. Вместо этого Клетельнику и его коллегам удалось выявить набор из 400 скоплений нейронов в большом числе регионов центральной нервной системы, чья активность повышалась при творчестве. Их активация сопровождалась подавлением работы нейронов в лобном полюсе правого полушария.
Как предполагают ученые, данный регион мозга может отвечать за подавление различных нежелательных ассоциаций и идей, в результате чего его повышенная активность потенциально мешает человеку проявлять креативность. Это потенциально объясняет, почему повреждения этого участка при развитии некоторых видов афазии приводят к росту творческих способностей у носителей данных болезней мозга, что также характерно для некоторых форм деменции и других нейродегенеративных заболеваний.