Механические сердечные клапаны сравнили с биологическими

Новое исследование Бристольского университета показало, что люди в возрасте от 50 до 70 лет, получившие механическую замену сердечного клапана, живут дольше, чем те, кому устанавливают биологические клапаны. В исследовании, опубликованном в European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, рассмотрено более 1700 пациентов, проходивших лечение в Бристольском институте сердца в период с 1996 по 2023 год.

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Хотя оба типа клапанов показали схожие краткосрочные результаты, механические клапаны обеспечили лучшие показатели выживаемости в течение 13 лет после операции. Это было особенно верно для клапанов меньшего размера, которые обычно используются у женщин.

В настоящее время механические клапаны рекомендуются пациентам моложе 50 лет, а биологические клапаны, изготовленные из тканей животных, предпочтительны для пациентов старше 65 лет. Однако исследование показывает, что механические клапаны могут быть полезны большему числу людей в возрастной группе 50−70 лет, несмотря на необходимость пожизненного приема препаратов для разжижения крови.

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