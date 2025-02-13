Ученые узнали, что повышает риск возникновения проблем с печенью

Ученые из Центрального Южного университета и Армейского медицинского университета в Китае установили, что одиночество и социальная изоляция значительно повышают риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Результаты работы опубликованы в журнале Health Data Science (HDS).

© Газета.Ru

Исследователи проанализировали данные 400 добровольцев, предоставленные Британским биобанком — крупным хранилищем биологических образцов человека. Ученые изучали информацию об образе жизни участников и их физическом здоровье. Также учитывались оценки социальных связей и эмоционального состояния участников.

Результаты показали, что одиночество повышает риск развития НАЖБП на 22%, а социальная изоляция — на 13%, независимо от традиционных факторов риска, таких как ожирение, диабет и вредные привычки. При этом такая взаимосвязь сохранялась у всех добровольцев независимо от пола и возраста.

При НАЖБП клетки печени (гепатоциты) заполняются жиром (липидами), становятся функционально неактивными и увеличиваются в размерах. Для заболевания свойственно прогрессирующее течение — от простого отложения капель жира в ткани печени (стеатоза) до выраженного воспаления (неалкогольного стеатогепатита).

Ученые предположили, что нездоровый образ жизни, депрессия и воспалительные реакции могут лежать в основе связи между НАЖБП и одиночеством. В частности, ожирение, курение и нерегулярная физическая активность (привычки, которые часто развиваются у социально изолированных людей) могли обусловливать до 30% наблюдаемого риска, связанного с одиночеством, а депрессия — еще 33%.