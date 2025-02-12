Российские ученые научились по-новому диагностировать эпилепсию

Учёные БФУ им. Канта вместе с коллегами из московского Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ придумали новый способ диагностики эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

С помощью энцефалографии исследователи узнали, что пациенты с эпилепсией, которую не удаётся выявить по реакции на свет, всё же воспринимают его иначе: яркие вспышки стимулируют некоторые участки их головного мозга. Кроме того, авторы разработали новый метод машинного обучения для диагностики, точность которого достигает 71%.