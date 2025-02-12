ИИ научился предсказывать предсказать риск переломов

Ученые из Юго-западного исследовательского института (SwRI) разработали новую технологию, которая может значительно улучшить диагностику остеопороза и снизить риск переломов у пожилых людей. Метод основан на искусственном интеллекте (ИИ) и позволяет создавать изображения костей в высоком разрешении, которые детально показывают их внутреннюю структуру. Это помогает врачам точнее оценивать прочность костей и выявлять пациентов с высоким риском переломов.

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Остеопороз — серьезная проблема, особенно среди пожилых людей. Согласно статистике, половина женщин старше 55 лет сталкивается с переломами. Каждый год миллионы людей ломают бедро, и 20% из них умирают в течение года после травмы, а 50% больше не могут ходить без посторонней помощи.

По словам доктора Лэнса Фрейзера, ведущего автора исследования, традиционные методы диагностики — рентген и КТ-сканирование — не дают достаточно четкого изображения структуры кости, а значит, не позволяют точно определить ее прочность.

В новом подходе используется глубинное обучение, которое обучает нейросеть восстанавливать высококачественные изображения из стандартных снимков. Это позволяет моделировать структуру кости и прогнозировать её прочность.

Полученные изображения помогают врачам не только выявлять слабые места в костях, но и вовремя назначать лечение — медикаменты или физические упражнения, которые помогут укрепить кости и предотвратить переломы.