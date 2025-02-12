Оземпик оказался полезен при алкоголизме

Канадские и американские медики обнаружили, что прием семаглутида, действующего вещества средства для похудения оземпика, способствует снижению тяги к алкоголю и значительным образом снижает среднее количество спиртного, которое выпивают пациенты с тяжелыми формами алкоголизма. Об этом сообщила пресс-служба Университета Южной Калифорнии (USC).

" П р о в е д е н н ы е н а м и н а б л ю д е н и я у к а з ы в а ю т н а б о л ь ш о й п о т е н ц и а л с е м а г л у т и д а и п о х о ж и х н а н е г о п р е п а р а т о в д л я б о р ь б ы с о з л о у п о т р е б л е н и е м а л к о г о л я . К о н е ч н о , н а м н е о б х о д и м о п р о в е с т и б о л е е м а с ш т а б н ы е и д л и т е л ь н ы е п р о в е р к и б е з о п а с н о с т и и э ф ф е к т и в н о с т и п о д о б н о й т е р а п и и , о д н а к о с о б р а н н ы е н а м и с в е д е н и я в ы г л я д я т о ч е н ь м н о г о о б е щ а ю щ и м и " , - п о я с н и л а д о ц е н т U S C К а р а К л я й н , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а в у з а .

Ученые пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний, в которых приняли участие 48 добровольцев с тяжелыми формами алкогольной зависимости, от которой пациенты изначально не планировали избавиться. Ученые предложили им пройти курс экспериментальной терапии, в рамках которой они получали на протяжении трех месяцев еженедельные инъекции семаглутида или пустышки-плацебо.

Последующие наблюдения за пациентами показали, что средство для похудения существенным образом снизило тягу к спиртному как среди мужчин, так и женщин. Это выражалось как в 30-35-процентном уменьшении среднего числа порций алкоголя, которые добровольцы выпивали во время застолий, так и в существенном снижении концентрации спирта в выдыхаемом добровольцами воздухе, а также частоты запоев.

В частности, около 40% добровольцев, получавших семаглутид, сообщили о том, что за последний месяц терапии они ни разу выпивали больше четырех-пяти порций спиртного за один вечер, тогда как это было характерно лишь для 20% участников опытов, получавших плацебо. В этом отношении, как отмечают ученые, средство от лишнего веса превзошло многие существующие терапии от алкогольной зависимости, в том числе налтрексон и акампросат.

Результаты этих опытов, как отмечают ученые, подтверждают рассказы многих пациентов и их лечащих врачей о том, что оземпик и его аналоги не только уменьшили аппетит у носителей лишнего веса, но и также притупили их тягу к алкоголю. Это дает надежду на то, что данное средство уже в ближайшее время начнут использовать для лечения тяжелых форм алкоголизма после завершения более масштабных клинических испытаний, подытожили исследователи.