Оземпик оказался полезен при алкоголизме

Действующее вещество оземпика подавляет тягу к алкоголю
Канадские и американские медики обнаружили, что прием семаглутида, действующего вещества средства для похудения оземпика, способствует снижению тяги к алкоголю и значительным образом снижает среднее количество спиртного, которое выпивают пациенты с тяжелыми формами алкоголизма. Об этом сообщила пресс-служба Университета Южной Калифорнии (USC).
"Проведенные нами наблюдения указывают на большой потенциал семаглутида и похожих на него препаратов для борьбы со злоупотреблением алкоголя. Конечно, нам необходимо провести более масштабные и длительные проверки безопасности и эффективности подобной терапии, однако собранные нами сведения выглядят очень многообещающими", - пояснила доцент USC Кара Кляйн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний, в которых приняли участие 48 добровольцев с тяжелыми формами алкогольной зависимости, от которой пациенты изначально не планировали избавиться. Ученые предложили им пройти курс экспериментальной терапии, в рамках которой они получали на протяжении трех месяцев еженедельные инъекции семаглутида или пустышки-плацебо.
Последующие наблюдения за пациентами показали, что средство для похудения существенным образом снизило тягу к спиртному как среди мужчин, так и женщин. Это выражалось как в 30-35-процентном уменьшении среднего числа порций алкоголя, которые добровольцы выпивали во время застолий, так и в существенном снижении концентрации спирта в выдыхаемом добровольцами воздухе, а также частоты запоев.
В частности, около 40% добровольцев, получавших семаглутид, сообщили о том, что за последний месяц терапии они ни разу выпивали больше четырех-пяти порций спиртного за один вечер, тогда как это было характерно лишь для 20% участников опытов, получавших плацебо. В этом отношении, как отмечают ученые, средство от лишнего веса превзошло многие существующие терапии от алкогольной зависимости, в том числе налтрексон и акампросат.
Результаты этих опытов, как отмечают ученые, подтверждают рассказы многих пациентов и их лечащих врачей о том, что оземпик и его аналоги не только уменьшили аппетит у носителей лишнего веса, но и также притупили их тягу к алкоголю. Это дает надежду на то, что данное средство уже в ближайшее время начнут использовать для лечения тяжелых форм алкоголизма после завершения более масштабных клинических испытаний, подытожили исследователи.