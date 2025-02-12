В Северной Осетии разрабатывают новое средство от атеросклероза

Ученые Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Хетагурова работают над созданием средства для лечения атеросклероза на основе растительного сырья. Результаты первых доклинических исследований могут быть представлены уже к концу весны.

« Н а ш а к о м а н д а х и м и к о в р а б о т а е т н а д т е м , ч т о б ы с п о с о б с т в о в а т ь р е ш е н и ю п р о б л е м с х о л е с т е р и н о м . К о м а н д а з а н и м а е т с я п о и с к о м и о ц е н к о й э ф ф е к т и в н о с т и ф и т о п р е п а р а т о в д л я л е ч е н и я а т е р о с к л е р о з а . Э т о т п р о е к т н а п р а в л е н н а о ц е н к у э ф ф е к т и в н о с т и ф и т о т е р а п и и а т е р о с к л е р о з а , а т а к ж е о ц е н к у б е з о п а с н о с т и т а к о й т е р а п и и в р а м к а х д о к л и н и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й . У к о м а н д ы е с т ь п р е д в а р и т е л ь н ы е о б н а д е ж и в а ю щ и е р е з у л ь т а т ы . П е р в ы й э т а п и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а б о т ы б у д е т з а в е р ш е н в м а е — и ю н е э т о г о г о д а » , — с о о б щ и л п р о р е к т о р п о н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и в у з а Т е н г и з Т и н и к а ш в и л и н а п р е с с - к о н ф е р е н ц и и в Р И Ц « Т А С С К а в к а з » , п о с в я щ е н н о й и с с л е д о в а н и я м у ч е н ы х в о б л а с т и х и м и и и ф а р м а к о л о г и и .

Как пояснил спикер, это проект в области эффективности синтеза фармакологически значимых соединений на основе субстратов фуранов. Экстракты приготавливаются из растений, привезенных из Никитского ботанического сада. В перспективе планируется производство капсул на основе растительного сырья для лечения атеросклероза. Проект отличается низкой себестоимостью и коммерческой доступностью, а результаты исследований могут быть использованы в медицинской и фармацевтической сферах.

Другая группа ученых-физиков университета в сотрудничестве с коллегами из Объединенного института ядерных исследований, где в этом году планируется запустить первый российский коллайдер, занимается экспериментами на ускорительном комплексе NICA. Ученые из Северной Осетии разрабатывают устройство для регистрации тяжелых ионов, элементарных частиц. Исследования могут пригодиться для развития космической промышленности, отметил Тиникашвили.