Ученые выяснили, чем микропластик опасен для мозга

Ученые впервые отследили перемещение микропластика по телу в режиме реального времени. Крошечные пластиковые частицы поглощаются иммунными клетками, перемещаются по кровотоку и в конечном итоге застревают в сосудах мозга. Пока неясно, происходят ли подобные процессы у людей, но мышам они точно вредят.

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Микропластик — это частицы пластика размером менее 5 миллиметров, которые встречаются повсюду, от глубин океана до антарктических льдов. Они есть в воздухе, которым мы дышим, в воде, которую мы пьем, и в пище, которую мы едим, и даже могут попасть в нашу кровь напрямую через пластиковые медицинские устройства.

Исследования показывают, что микропластик и более мелкие нанопластики проникают в мозг, печень и почки человека, но только теперь наука подошла вплотную к пониманию тяжелейших последствий такого загрязнения. В прошлом году, например, выяснилось, что микро- и нанопластик в атеросклеротических бляшках в сонной артерии повышают риск сердечного приступа, инсульта или смерти.

«Автокатастрофа»

Авторы нового исследования в Science Advances хотели лучше понять, как микропластик влияет на мозг. Они использовали метод флуоресцентной визуализации, называемый миниатюрной двухфотонной микроскопией, чтобы видеть то, что происходит в мозге мыши, через вставленное в ее череп окошко.

Исследователи давали мышам воду с добавлением микрокрупинок полистирола с примесью флуоресцирующего красителя. Светящиеся клетки появились примерно через три часа. Дальнейшее исследование показало, что это иммунные тельца — нейтрофилы и фагоциты, проглотившие яркие пластиковые катышки. Некоторые из них, порядком раздувшись, застревали в изгибах капилляров коры мозга. Иногда накапливалось несколько таких набитых пластиком фагоцитов — «как автомобильная авария в кровеносных сосудах», сравнивает биолог Хайпэн Хуан из Пекинского университета.

Закупоривали сосуды частицы покрупнее. Многие тромбы в итоге рассосались, но некоторые оставались и через четыре недели наблюдения.

Без питания и кислорода — без движения

Пробки из микропластика в сосудах по сути те же тромбы — они препятствуют кровоснабжению участков мозга, к которым идет закупоренный капилляр. У мышей, которым давали микропластик, ухудшился приток крови к мозгу и снизилась подвижность. Эффект сохранялся несколько дней.

Хуан говорит, что он и его коллеги наблюдали образование подобных препятствий в сердце и печени, но результаты этих исследований пока не опубликованы.