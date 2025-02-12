ACIE: новая терапия разрушила опухоли в груди, не повредив здоровые ткани

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде и Мичиганского государственного университета создали новый класс светочувствительных химикатов — соли цианин-карборана, которые могут значительно улучшить лечение агрессивных форм рака, таких как метастатический рак груди. Исследование опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Ученые создали новую терапию для уничтожения агрессивного рака
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) уже используется для лечения рака кожи и мочевого пузыря. Она основана на активации светочувствительных химикатов, которые накапливаются в раковых клетках и разрушают их под действием света. Однако традиционные методы ФДТ имеют недостатки: длительную светочувствительность, низкую проникающую способность света и токсичность для здоровых тканей.

Новые соли цианин-карборана решают эти проблемы. Они быстро выводятся из организма, оставаясь только в раковых клетках, и активируются ближним инфракрасным светом, который проникает глубже в ткани. Это позволяет лечить глубоко расположенные опухоли, которые ранее были недоступны для ФДТ.

В испытаниях на мышах терапия подобно «умной бомбе» полностью уничтожила опухоли, не повредив здоровые ткани.

«Самое интересное это способность вещества нацеливаться именно на раковые клетки, не повреждая здоровые ткани», отметил Винсент Лавалло, профессор химии и один из авторов исследования.

Соли используют естественную уязвимость раковых клеток, поглощаясь белками OATP, которые сверхэкспрессируются в опухолях. Это делает терапию более точной и экономически эффективной, устраняя необходимость в дополнительных химикатах.

Исследователи также предполагают, что соли можно модифицировать для использования с другими источниками энергии, что расширит возможности лечения.

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