Ученые создали новую терапию для уничтожения агрессивного рака

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде и Мичиганского государственного университета создали новый класс светочувствительных химикатов — соли цианин-карборана, которые могут значительно улучшить лечение агрессивных форм рака, таких как метастатический рак груди. Исследование опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

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Фотодинамическая терапия (ФДТ) уже используется для лечения рака кожи и мочевого пузыря. Она основана на активации светочувствительных химикатов, которые накапливаются в раковых клетках и разрушают их под действием света. Однако традиционные методы ФДТ имеют недостатки: длительную светочувствительность, низкую проникающую способность света и токсичность для здоровых тканей.

Новые соли цианин-карборана решают эти проблемы. Они быстро выводятся из организма, оставаясь только в раковых клетках, и активируются ближним инфракрасным светом, который проникает глубже в ткани. Это позволяет лечить глубоко расположенные опухоли, которые ранее были недоступны для ФДТ.

В испытаниях на мышах терапия подобно «умной бомбе» полностью уничтожила опухоли, не повредив здоровые ткани.

« С а м о е и н т е р е с н о е — э т о с п о с о б н о с т ь в е щ е с т в а н а ц е л и в а т ь с я и м е н н о н а р а к о в ы е к л е т к и , н е п о в р е ж д а я з д о р о в ы е т к а н и » , — о т м е т и л В и н с е н т Л а в а л л о , п р о ф е с с о р х и м и и и о д и н и з а в т о р о в и с с л е д о в а н и я .

Соли используют естественную уязвимость раковых клеток, поглощаясь белками OATP, которые сверхэкспрессируются в опухолях. Это делает терапию более точной и экономически эффективной, устраняя необходимость в дополнительных химикатах.

Исследователи также предполагают, что соли можно модифицировать для использования с другими источниками энергии, что расширит возможности лечения.