Как преимущества занятий для здоровья мозга зависят от генетики

Впервые исследователи выяснили, как работа, волонтёрство и досуг влияют на здоровье мозга у пожилых из разных слоёв общества. При этом учитывался и генетический фактор.

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Эксперты изучили, как связаны различные виды деятельности и когнитивные функции. Особое внимание учёные уделили аллелю аполипопротеина E (APOE) ε4. Он представляет собой генетический фактор риска развития болезни Альцгеймера. В рамках исследования использовались данные более 7600 человек из работы «Здоровье и выход на пенсию» (Health and Retirement Study). Проводилось новое исследование под руководством Ёнджон Джейн Ли, доцента кафедры социальной работы. Результаты были опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease Reports.

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Специалисты обнаружили, что работа, волнтёрство, участие в словесных играх, использование компьютера и общение улучшают здоровье мозга у всех. Однако преимущества этих видов деятельности зависят от генетики человека. Для тех, у кого не было аллеля APOE ε4, самыми эффективными для улучшения когнитивных функций занятиями оказались работа на неполный рабочий день и высокоинтенсивное волонтёрство.

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