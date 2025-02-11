Ученые выяснили, что у мужчин-отцов происходят гормональные изменения

Во многих культурах отцы не заботятся непосредственно о детях. Тем не менее биология показывает, что они вполне способны это делать.

© Ferra.ru

Новые исследования демонстрируют, что у мужчин тоже происходят гормональные изменения, призванные их подготовить к отцовству. Хоть эти изменения и не так выражены, как у женщин. Подробно об этом говорится в книге Father Nature: The Science of Paternal Potential. Всё дело в том, что потенциал мужчин к уходу за детьми — древняя способность, которая развилась в ходе естественного отбора.

Научные работы демонстрируют, что уровень тестостерона повышается у молодых гетеросексуальных мужчин, когда они просто разговаривают с молодыми женщинами, с которыми они не связаны узами родства. Также известно, что представители мужского пола, которые сообщают о большем количестве половых партнёрш за жизнь, имеют более высокие показатели тестостерона, чем те, у кого женщин было меньше.

Существуют также некоторые связи между уровнем тестостерона у мужчин и родительскими качествами. К примеру, те из молодых отцов, у которых ниже уровень этого гормона, склонны уделять больше внимания своему младенцу, быть более отзывчивыми по отношению к нему, выражать больше сочувствия плачущему ребёнку и больше участвовать в уходе за ним.

© Cavan Images/Getty Images

Пока неизвестно, что вызывает такие изменения уровня тестостерона, но они более выражены у мужчин, которые являются более вовлечёнными родителями. Мужские гормоны могут реагировать на сигналы, получаемые от младенца, поэтому у отцов, которые проводят больше времени с ребёнком, наблюдается более выраженный спад тестостерона. Может быть и так, что этот спад происходит раньше — при переходе мужчины к этапу отцовства.

Появляются доказательства, что в связи между младенцем и отцом также играет роль окситоцин. Некоторые исследования демонстрируют: отцы маленьких детей имеют более высокий уровень окситоцина, чем мужчины, у которых нет детей. Среди отцов мужчины с большим содержанием окситоцина в крови склонны больше физически стимулировать малышей: например, игриво толкать их, перемещать в пространстве, подбрасывать на коленях.

Эксперименты, в ходе которых отцам вводили окситоцин через нос, показали следующее. Этот гормон заставлял мужчин чаще прикасаться к своим младенцам, отвечать взаимностью на выражения лица и вокализации детей, вовлекать их в чувствительную и сложную игру. Также он помогал поддерживать связь с партнёршей. Мужчины сообщили, что для них она стала более привлекательной. Пары же в целом после введения окситоцина демонстрировали лучшую вербальную и невербальную коммуникацию при обсуждении сложных тем. Учёные предположили по результатам экспериментов, что этот гормон защищает связь людей в паре от внешних соблазнов, которые могут сбить мужчин с пути.