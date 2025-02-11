Исследователи нашли связь между бактериями в кишечнике и кофе

Учёные обнаружили, что между бактериями в кишечнике и кофе есть связь. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Microbiology.

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В ходе новой научной работы специалисты изучили фекальную ДНК более 20 000 участников. Все добровольцы также отслеживали своё употребление кофе. Оказалось, что при регулярном употреблении этого напитка происходит рост особой кишечной бактерии Lawsonibacter asaccharolyticus.

Бактерия L. asaccharolyticus впервые была описана в 2018 году. Она производит бутират — маркер адекватной ферментации кишечника, который указывает на правильное пищеварение и усвоение питательных веществ.

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По итогам новой работы эксперты обнаружили связь употребления кофе с увеличением количества нескольких видов бактерий. При этом корреляция с ростом L. asaccharolyticus была намного сильнее, даже в кофе без кофеина.

Чтобы узнать, какая у L. asaccharolyticus может быть функция в кишечнике, команда учёных проанализировала метаболиты в крови нескольких сотен человек. Выяснилось, что увеличение количества хинной кислоты было тесто связано с ростом L. asaccharolyticus. То же самое наблюдалось с гиппуратом. Уровни этого соединения указывают на большее микробное разнообразие и лучшее здоровье кишечника.

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