Открыт новый способ выявить воспаления в организме

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв разработали антитела, способные обнаруживать локализацию воспаления в организме благодаря взаимодействию с особым соединением EKODE. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Большинство заболеваний сопровождаются воспалением, но до сих пор было сложно точно определить, в каких органах и тканях оно возникает. Это осложняет создание целевых тестов для точного выявления конкретных заболеваний.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что ряд соединений, образующихся при взаимодействии с активными формами кислорода (АФК), могут повреждать ДНК, белки и липиды уникальным способом. Это открытие позволило выдвинуть гипотезу, что изменения, вызванные АФК, можно диагностировать с помощью антител.

В ходе экспериментов ученые подтвердили эту гипотезу. В процессе воспалений иммунные клетки вырабатывают АФК для борьбы с бактериями и патогенами, но избыток этих веществ может повреждать клетки и ткани организма. Исследования показали, как АФК взаимодействуют с линолевой кислотой, содержащейся в клеточных мембранах, образуя соединения EKODE, которые связываются с ДНК, РНК и белками.

Ученые разработали антитела, которые могут идентифицировать избыток EKODE в различных тканях и органах. Это позволяет не только выявить воспаление, но и определить его источник. Грег Тохтроп, руководитель проекта, сообщил, что в будущем эта технология может быть использована для создания тестов для диагностики различных заболеваний с помощью анализа крови.