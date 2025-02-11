Ученые назвали главную функцию коры головного мозга

Ученые из США назвали главной функцией коры головного мозга предсказание будущего
Главной функцией коры головного мозга предсказание будущего. С таким утверждением выступили представители Колумбийского университета (США), опубликовавшие новое исследование в журнале Neuron.
"Мы обнаружили, что кора головного мозга действует как машина памяти, кодируя новый опыт и предсказывая ближайшее будущее", - говорит Юрий Шимкив, научный сотрудник лаборатории профессора Рафаэля Юсте.
По его словам, проведенные на мышах эксперименты подтвердили гипотезу, что каждый звук оставляет след нейронной активности, и на новые звуки группы нейроны реагируют иначе, чем на прежде известные. И кора головного мозга делает обнаружение "новизны" автоматическим возникающим свойством нейронной сети.
"Это фундаментальная функция для людей и других животных", - отметил ученый.
Исследование показывает, что кора головного мозга постоянно обнаруживает новые стимулы, чтобы изменить и улучшить свои прогнозы будущего.
Примечательно, что свои эксперименты представители Колумбийского университета строили на идеях Джона Хопфилда, который в прошлом году получил Нобелевскую премию за создание моделей нейронных сетей и новаторство в области искусственного интеллекта.