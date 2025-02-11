Ученые назвали главную функцию коры головного мозга

Главной функцией коры головного мозга предсказание будущего. С таким утверждением выступили представители Колумбийского университета (США), опубликовавшие новое исследование в журнале Neuron.

© Российская Газета

" М ы о б н а р у ж и л и , ч т о к о р а г о л о в н о г о м о з г а д е й с т в у е т к а к м а ш и н а п а м я т и , к о д и р у я н о в ы й о п ы т и п р е д с к а з ы в а я б л и ж а й ш е е б у д у щ е е " , - г о в о р и т Ю р и й Ш и м к и в , н а у ч н ы й с о т р у д н и к л а б о р а т о р и и п р о ф е с с о р а Р а ф а э л я Ю с т е .

По его словам, проведенные на мышах эксперименты подтвердили гипотезу, что каждый звук оставляет след нейронной активности, и на новые звуки группы нейроны реагируют иначе, чем на прежде известные. И кора головного мозга делает обнаружение "новизны" автоматическим возникающим свойством нейронной сети.

" Э т о ф у н д а м е н т а л ь н а я ф у н к ц и я д л я л ю д е й и д р у г и х ж и в о т н ы х " , - о т м е т и л у ч е н ы й .

Исследование показывает, что кора головного мозга постоянно обнаруживает новые стимулы, чтобы изменить и улучшить свои прогнозы будущего.

Примечательно, что свои эксперименты представители Колумбийского университета строили на идеях Джона Хопфилда, который в прошлом году получил Нобелевскую премию за создание моделей нейронных сетей и новаторство в области искусственного интеллекта.