Ученые выяснили причины мужского бесплодия

Снижение качества спермы и участившиеся случаи мужского бесплодия в мире в последние 50–70 лет связаны с воздействием промышленных химикатов, сокращением продолжительности жизни, а также повышением риска развития рака яичек и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом изданию Daily Mail рассказал профессор Сукс Минхас, андролог-консультант в Имперском колледже здравоохранения NHS Trust в Лондоне.

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Врач уточнил, что стандартные первичные тесты на фертильность у мужчин включают проверку количества и жизнеспособности сперматозоидов в образце спермы. Низкое качество эякулята предполагает содержание менее 15 миллионов сперматозоидов на миллилитр.

К основным причинам мужского бесплодия относятся гормональные нарушения, вредные привычки, перенесенные травмы, онкологические заболевания, непроходимость мужских репродуктивных путей и генетика. Однако снижение качества спермы на 50% в последние 50–70 лет может быть обусловлено рядом других факторов. В их числе — влияние промышленных химикатов, таких как пестициды.

По словам доктора Минхаса, эти вещества нарушают гормональный фон и провоцируют синдром дисгенезии яичек. Это состояние характеризуется наличием симптомов и расстройств, таких как гипоспадия (аномалии анатомического строения пениса), крипторхизм (отсутствие в мошонке одного или обоих яичек), низкое качество спермы и высокий риск развития рака.

Мужское бесплодие также связано с общим сокращением продолжительности жизни и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отмечается, что примерно у 30% мужчин с проблемами фертильности снижен уровень гормона тестостерона. Он не только подавляет выработку «плохого» холестерина, защищая сердце и сосуды, но и имеет решающее значение для выработки спермы.