Почему одни видят цветные сны, а другие — черно-белые

Для большинства людей сны — это живые, красочные образы, но есть и те, кто видит их только в оттенках серого. Почему так происходит? «‎Рамблер» разберется, как работает восприятие цвета во сне и что на него влияет.

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Мозг во сне: как формируются сны?

Во время сна наш мозг продолжает обрабатывать информацию, но делает это иначе, чем в бодрствующем состоянии. Сны формируются в фазе быстрого сна (REM), когда активность мозга максимально приближена к состоянию бодрствования.

Исследования, проведенные в Университете Данди (Шотландия), показали, что люди, выросшие в эпоху черно-белого телевидения, чаще видят монохромные сны. В эксперименте участников просили описывать свои сновидения, и оказалось, что те, кто смотрел черно-белое ТВ в детстве, в три раза чаще видели сны без цветов.

Таким образом, цвет снов может зависеть от визуального опыта человека. Если ваш мозг привык к цветному миру, вероятность, что сны тоже будут цветными, выше.

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Почему сны проявляются в оттенках серого?

Возраст и влияние детства. Если человек рос в эпоху черно-белого кино и телевизора, его мозг мог "закодировать" такой тип визуальной информации. Особенности памяти. Некоторые ученые считают, что монохромность снов связана с тем, как мозг сохраняет информацию. Если эмоции во сне слабые, мозг может «упрощать» их, убирая цвет. Нейрохимия мозга. Во сне мозг работает под влиянием различных нейромедиаторов, включая ацетилхолин (отвечает за цветные, насыщенные сны) и серотонин (может делать сны более размытыми и бесцветными). Физиологические особенности. Некоторые исследования показывают, что люди с развитым воображением и креативным мышлением чаще видят цветные сны.

Если вам снятся сны в черно-белом — это просто особенность вашего мозга, а не повод беспокоиться. Попробуйте перед сном смотреть яркие цветные изображения или картины, практиковать осознанные сновидения, а также обращать внимание на цвета в реальной жизни.

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