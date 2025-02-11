Почему одни видят цветные сны, а другие — черно-белые
Для большинства людей сны — это живые, красочные образы, но есть и те, кто видит их только в оттенках серого. Почему так происходит? «Рамблер» разберется, как работает восприятие цвета во сне и что на него влияет.
Мозг во сне: как формируются сны?
Во время сна наш мозг продолжает обрабатывать информацию, но делает это иначе, чем в бодрствующем состоянии. Сны формируются в фазе быстрого сна (REM), когда активность мозга максимально приближена к состоянию бодрствования.
Исследования, проведенные в Университете Данди (Шотландия), показали, что люди, выросшие в эпоху черно-белого телевидения, чаще видят монохромные сны. В эксперименте участников просили описывать свои сновидения, и оказалось, что те, кто смотрел черно-белое ТВ в детстве, в три раза чаще видели сны без цветов.
Таким образом, цвет снов может зависеть от визуального опыта человека. Если ваш мозг привык к цветному миру, вероятность, что сны тоже будут цветными, выше.
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Почему сны проявляются в оттенках серого?
- Возраст и влияние детства. Если человек рос в эпоху черно-белого кино и телевизора, его мозг мог "закодировать" такой тип визуальной информации.
- Особенности памяти. Некоторые ученые считают, что монохромность снов связана с тем, как мозг сохраняет информацию. Если эмоции во сне слабые, мозг может «упрощать» их, убирая цвет.
- Нейрохимия мозга. Во сне мозг работает под влиянием различных нейромедиаторов, включая ацетилхолин (отвечает за цветные, насыщенные сны) и серотонин (может делать сны более размытыми и бесцветными).
- Физиологические особенности. Некоторые исследования показывают, что люди с развитым воображением и креативным мышлением чаще видят цветные сны.
Если вам снятся сны в черно-белом — это просто особенность вашего мозга, а не повод беспокоиться. Попробуйте перед сном смотреть яркие цветные изображения или картины, практиковать осознанные сновидения, а также обращать внимание на цвета в реальной жизни.
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