Ученые придумали, как повысить пользу красного салата для здоровья

Ученые Сибирского федерального университета при поддержке Национальной академии наук Республики Беларусь установили, что низкие температуры в корневой зоне и тщательно подобранные спектры синего и красного света на протяжении всего вегетационного периода повышают пользу красного листового салата. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Краснолистные салаты — богатый источник биоактивных фитометаболитов, таких как антоцианы, флавоноиды и каротиноиды. Эти соединения не только дают яркую окраску растениям, но и повышают иммунитет, снижая риск заболеваний, связанных с окислительным стрессом. Антоцианы, в частности, полезны для сердечно-сосудистой системы, снижают артериальное давление и уровень холестерина в крови. Есть данные о позитивном влиянии на мозговую деятельность и память.

По словам генетика, профессора кафедры геномики и биоинформатики СФУ и профессора Геттингенского университета Константина Крутовского, накопление антоцианов (это растительные пигменты, которые могут присутствовать у растений в цветках, пыльце, стеблях, листьях, корнях, а также в плодах и семенах) регулируется структурными, регуляторными и транспортными генами, а также комплексом MYB-bHLHWD40 (MBW). Мутации в этих генах влияют на окраску и реакции на стресс.

« А н т о ц и а н ы м о г у т и л и п о с т о я н н о н а х о д и т ь с я в к л е т к е , и л и п о я в л я т ь с я н а н е к о т о р о е в р е м я — в т о м ч и с л е , п р и д е й с т в и и с т р е с с а . В е р о я т н о , о н и к а к р а з и т р е б у ю т с я р а с т е н и я м д л я б о р ь б ы с р а з л и ч н ы м и т и п а м и с т р е с с о в . С о в р е м е н н а я г е н е т и к а з н а е т к л ю ч е в ы е г е н ы и м е х а н и з м ы , у ч а с т в у ю щ и е в с и н т е з е а н т о ц и а н о в . П о м и м о э т о г о , н а о б р а з о в а н и е п о л е з н ы х с о е д и н е н и й в л и я е т и н т е н с и в н о с т ь с в е т а , с т р е с с о в ы е у с л о в и я и т . д . Е с л и в ы р а щ и в а т ь к р а с н о л и с т н ы й с а л а т в к о н т р о л и р у е м ы х с р е д а х ( в е р т и к а л ь н ы х ф е р м а х ) , м о ж н о м а к с и м а л ь н о о п т и м и з и р о в а т ь в с е у с л о в и я д л я у л у ч ш е н и я п и г м е н т а ц и и и ф и т о х и м и ч е с к о г о с о с т а в а с а л а т а » , — о т м е т и л К р у т о в с к и й .

По словам ученых, для повышения содержания антоцианов в краснолистном салате рекомендуется использовать сочетание красного света (620–700 нм) и синего (450–495 нм). Оптимальная пропорция — около 50% красного и 20–30% синего света.

Плотность светового потока должна быть 250-500 мкмоль м⁻² с⁻¹, с фотопериодом 14–16 часов. Зеленый свет (500–570 нм) также имеет значение, но его эффект на антоцианы менее выражен, хотя он может способствовать улучшению фотосинтетической активности и развитию растения в целом. Ультрафиолетовое излучение (UV-A и UV-B) в умеренных дозах стимулирует синтез антоцианов и других антиоксидантов.