Какие медицинские достижения случились в последние десятилетия

Какие медицинские достижения принесла наука
В МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция "Российская наука через призму медицинских достижений", приуроченная ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля. Традиционное мероприятие для журналистов призвано актуализировать достижения отечественной медицины и обозначить пути ее развития.
В последние десятилетия в сфере медицины произошел серьезный прогресс, появляются высокотехнологичные методы диагностики и способы лечения. Отдельные аспекты и технологии осветили видные деятели науки.
Вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов привел примеры разработок, которые ведет Научный центр неврологии: это препараты для терапии пока еще фатального заболевания - бокового амиотрофического склероза, ряда сложных наследственных заболеваний, интересны также разработки в области нейрореабилитации.
На этапе запуска в мелкосерийное производство находятся глоточные электроды - приспособление помогает улучшать функцию глотания у пациентов с ее нарушением. Устройство фокусированного ультразвука позволяет без вскрытия черепной коробки проводить операции при болезни Паркинсона, различных видах тремора, эпилепсии и других.
«Логика развития нашего центра привела к тому, что мы стали работать над раскрытием резервных возможностей мозга у здоровых людей, - говорит Михаил Пирадов. - Одно из интересных направлений - увеличение объема памяти, уже сегодня в ходе специальных сеансов удается на 20-25% увеличивать объем оперативной памяти у людей. Иностранные языки изучаются в разы быстрее, получение образования в школах и вузах может сокращаться на годы. Срок освоения сложных двигательных навыков, таких как пилотирование, может резко сокращаться. Основной вопрос в том, как долго это увеличение памяти может сохраняться, лаборатории мира бьются над увеличением этого срока».
Академик РАН, член комитета Государственной Думы по охране здоровья, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев отмечает, что революция в медицине произошла тогда, когда человечеству удалось сделать полное секвенирование генома. Это дало толчок развитию диагностики целого ряда заболеваний.
«Два года назад, благодаря тому, что появились препараты, дающие возможность лечить пациентов с генетическими заболеваниями, был организован уникальный эксперимент в нашей стране - популяционное исследование в виде неонатального скрининга, - сказал Александр Румянцев. - За прошлый год 1,28 миллиона детей, родившихся в Российской Федерации, были обследованы через сутки после рождения с помощью пяточного теста, когда берется капля крови, а потом в генетических центрах проводится исследование на 36 групп заболеваний».
С диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА), по словам Румянцева, в России наблюдается более 1400 пациентов. Как только появилась генная терапия, свыше 300 детей получили один из самых дорогих препаратов в мире. Введение позволяет организму пациента вырабатывать белок, воздействующий на причину недуга.
Новая эра в медицине ставит и новые этические вопросы: например, можно ли назначать терапию до проявления болезни? Положительный ответ на этот вопрос позволяет сегодня начинать лечение пациентов со СМА прямо от момента рождения, не допуская отмирания двигательных нейронов.
Говоря о прорывах российской фармацевтической отрасли, член-корреспондент РАН Дмитрий Кудлай также акцентировал внимание на тестах для неонатальной диагностики. Это - разработка российских ученых из компании "Генериум", способная оценивать гуморальное и клеточное звенья иммунитета. Помимо выявления генетических нарушений у детей, тест-системы подходят для применения в других областях медицины.
«Такая платформа может срабатывать на нескольких показаниях, может быть решением в параллельной сфере, - ревматологии, иммунологии, онкологии и других. Диагностические разработки инновационны тем, что мы делаем ставку именно на платформенные решения», — сказал Дмитрий Кудлай.
В числе достижений российской фармацевтики за минувший 2024 год Дмитрий Кудлай также отметил первый синтезированный в России в качестве лекарственного препарат антисмысловой олигонуклеотид для патогенетической терапии СМА:
«Под контролем клинических групп идет пострегистрационное наблюдательное исследование, ведется объективно и внимательно, как во взрослой, так и в детской группах».
Директор Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба - филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Сергей Иванов поделился успехами российских специалистов в области радиологии.
Он отметил, что в медицине ядерные технологии эффективны и перспективны и применяются сегодня не только при диагностике и лечении онкологических заболеваний, но и в лечении воспалительных заболеваний суставов.
«Задача ученых - доставить заряд точно в пораженное место. Осуществляется, по сути, микровзрыв в одной опухолевой клетке, не повреждающий соседние здоровые ткани. В нашей радиохимической лаборатории - ядерной аптеке уже используется целая линейка препаратов на основе рения, актиния, лютеция. Мы разрабатываем лекарство на основе тория. Все это позволило за последние два-три года вылечить сотни людей», — сказал Сергей Иванов.