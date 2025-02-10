Какие медицинские достижения случились в последние десятилетия

В МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция "Российская наука через призму медицинских достижений", приуроченная ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля. Традиционное мероприятие для журналистов призвано актуализировать достижения отечественной медицины и обозначить пути ее развития.

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В последние десятилетия в сфере медицины произошел серьезный прогресс, появляются высокотехнологичные методы диагностики и способы лечения. Отдельные аспекты и технологии осветили видные деятели науки.

Вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов привел примеры разработок, которые ведет Научный центр неврологии: это препараты для терапии пока еще фатального заболевания - бокового амиотрофического склероза, ряда сложных наследственных заболеваний, интересны также разработки в области нейрореабилитации.

На этапе запуска в мелкосерийное производство находятся глоточные электроды - приспособление помогает улучшать функцию глотания у пациентов с ее нарушением. Устройство фокусированного ультразвука позволяет без вскрытия черепной коробки проводить операции при болезни Паркинсона, различных видах тремора, эпилепсии и других.

« Л о г и к а р а з в и т и я н а ш е г о ц е н т р а п р и в е л а к т о м у , ч т о м ы с т а л и р а б о т а т ь н а д р а с к р ы т и е м р е з е р в н ы х в о з м о ж н о с т е й м о з г а у з д о р о в ы х л ю д е й , - г о в о р и т М и х а и л П и р а д о в . - О д н о и з и н т е р е с н ы х н а п р а в л е н и й - у в е л и ч е н и е о б ъ е м а п а м я т и , у ж е с е г о д н я в х о д е с п е ц и а л ь н ы х с е а н с о в у д а е т с я н а 2 0 - 2 5 % у в е л и ч и в а т ь о б ъ е м о п е р а т и в н о й п а м я т и у л ю д е й . И н о с т р а н н ы е я з ы к и и з у ч а ю т с я в р а з ы б ы с т р е е , п о л у ч е н и е о б р а з о в а н и я в ш к о л а х и в у з а х м о ж е т с о к р а щ а т ь с я н а г о д ы . С р о к о с в о е н и я с л о ж н ы х д в и г а т е л ь н ы х н а в ы к о в , т а к и х к а к п и л о т и р о в а н и е , м о ж е т р е з к о с о к р а щ а т ь с я . О с н о в н о й в о п р о с в т о м , к а к д о л г о э т о у в е л и ч е н и е п а м я т и м о ж е т с о х р а н я т ь с я , л а б о р а т о р и и м и р а б ь ю т с я н а д у в е л и ч е н и е м э т о г о с р о к а » .

Академик РАН, член комитета Государственной Думы по охране здоровья, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев отмечает, что революция в медицине произошла тогда, когда человечеству удалось сделать полное секвенирование генома. Это дало толчок развитию диагностики целого ряда заболеваний.

« Д в а г о д а н а з а д , б л а г о д а р я т о м у , ч т о п о я в и л и с ь п р е п а р а т ы , д а ю щ и е в о з м о ж н о с т ь л е ч и т ь п а ц и е н т о в с г е н е т и ч е с к и м и з а б о л е в а н и я м и , б ы л о р г а н и з о в а н у н и к а л ь н ы й э к с п е р и м е н т в н а ш е й с т р а н е - п о п у л я ц и о н н о е и с с л е д о в а н и е в в и д е н е о н а т а л ь н о г о с к р и н и н г а , - с к а з а л Александр Румянцев. - За прошлый год 1,28 миллиона детей, родившихся в Российской Федерации, были обследованы через сутки после рождения с помощью пяточного теста, когда берется капля крови, а потом в генетических центрах проводится исследование на 36 групп заболеваний».

С диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА), по словам Румянцева, в России наблюдается более 1400 пациентов. Как только появилась генная терапия, свыше 300 детей получили один из самых дорогих препаратов в мире. Введение позволяет организму пациента вырабатывать белок, воздействующий на причину недуга.

Новая эра в медицине ставит и новые этические вопросы: например, можно ли назначать терапию до проявления болезни? Положительный ответ на этот вопрос позволяет сегодня начинать лечение пациентов со СМА прямо от момента рождения, не допуская отмирания двигательных нейронов.

Говоря о прорывах российской фармацевтической отрасли, член-корреспондент РАН Дмитрий Кудлай также акцентировал внимание на тестах для неонатальной диагностики. Это - разработка российских ученых из компании "Генериум", способная оценивать гуморальное и клеточное звенья иммунитета. Помимо выявления генетических нарушений у детей, тест-системы подходят для применения в других областях медицины.

« Т а к а я п л а т ф о р м а м о ж е т с р а б а т ы в а т ь н а н е с к о л ь к и х п о к а з а н и я х , м о ж е т б ы т ь р е ш е н и е м в п а р а л л е л ь н о й с ф е р е , - р е в м а т о л о г и и , и м м у н о л о г и и , о н к о л о г и и и д р у г и х . Д и а г н о с т и ч е с к и е р а з р а б о т к и и н н о в а ц и о н н ы т е м , ч т о м ы д е л а е м с т а в к у и м е н н о н а п л а т ф о р м е н н ы е р е ш е н и я » , — с к а з а л Д м и т р и й К у д л а й .

В числе достижений российской фармацевтики за минувший 2024 год Дмитрий Кудлай также отметил первый синтезированный в России в качестве лекарственного препарат антисмысловой олигонуклеотид для патогенетической терапии СМА:

« П о д к о н т р о л е м к л и н и ч е с к и х г р у п п и д е т п о с т р е г и с т р а ц и о н н о е н а б л ю д а т е л ь н о е и с с л е д о в а н и е , в е д е т с я о б ъ е к т и в н о и в н и м а т е л ь н о , к а к в о в з р о с л о й , т а к и в д е т с к о й г р у п п а х » .

Директор Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба - филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Сергей Иванов поделился успехами российских специалистов в области радиологии.

Он отметил, что в медицине ядерные технологии эффективны и перспективны и применяются сегодня не только при диагностике и лечении онкологических заболеваний, но и в лечении воспалительных заболеваний суставов.