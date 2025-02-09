Найдены три новых способа лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза

Международная группа ученых провела крупномасштабное клиническое испытание по терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Они сравнили стандартную терапию с пятью новыми девятимесячными схемами лечения, включающими такие препараты, как бедаквилин и деламанид. Новые способы лечения оказались столь же эффективными и безопасными, как и стандартная терапия. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

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Туберкулез остается одной из главных причин смерти от инфекционных заболеваний в мире. Проблема ухудшается тем, что существуют лекарственно-устойчивые формы этой болезни. Особенно опасен туберкулез, который не поддается лечению рифампином — основным препаратом, применяемым в терапии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 410 тысяч человек заболевают туберкулезом, устойчивым к рифампину. Однако только 40% из них получают правильную диагностику и лечение.

Лекарственно-устойчивый туберкулез представляет серьезную угрозу для здоровья, так как традиционные методы лечения часто оказываются неэффективными. Это связано с длительностью лечения, которое может занимать от 18 до 24 месяцев и вызывать множество побочных эффектов. Ученые решили найти новые способы лечения, которые способны эффективно и без вреда для пациента бороться с этой болезнью.

В исследовании участвовали пациенты старше 15 лет с туберкулезом, который чувствителен к фторхинолонам (группа антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний, таких как бронхит и пневмония) и устойчив к рифампину. Участников отбирали в 12 регионах, в таких странах, как Грузия, Индия, Казахстан, Лесото, Пакистан, Перу и Южная Африка. Пациенты с положительным ВИЧ-статусом или гепатитом С также приняли участие. Беременные женщины и люди с заболеваниями исключались из исследования.

Выбор традиционной или новой схемы лечения проводился случайным образом. Врачи проводили лечение 39 недель (девять месяцев). Оно включало от четырех до пяти препаратов, среди которых бедаквилин, деламанид и линезолид. Также использовались комбинации новых препаратов со стандартными. Стандартные схемы терапии следовали рекомендациям ВОЗ и длились от 18 до 24 месяцев.

В качестве новых препаратов ученые использовали оральные формы лекарств (таблетки), которые облегчают прием и лечение пациентов. Прежде единственные одобренные схемы лечения длились долгие годы и включали ежедневные инъекции.

Клинические и микробиологические исследования проводились еженедельно до 12-й недели, затем каждые четыре недели до 47-й недели и каждые шесть-восемь недель после этого. Основной контрольной точкой были улучшения на 73-й неделе, которые определялись по двум результатам микробиологических тестов. Максимальная продолжительность наблюдения составила 104 недели. Ученые оценивали контрольные точки безопасности на основании лабораторных показателей и нежелательных симптомов.

Результаты показали, что четыре из новых схем не уступают стандартному лечению по эффективности. В группе стандартного лечения благоприятные исходы наблюдались у 80,7% участников. В экспериментальных группах результаты варьировались от 85,2% до 90,4%. Анализ безопасности показал, что уровень серьезных побочных эффектов был схож среди всех наблюдаемых групп.