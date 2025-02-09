Создано эффективное средство для подавления коронавируса

Новосибирцы создали эффективное средство для подавления коронавируса
Ученые центра вирусологии «Вектор» и Новосибирского института органической химии СО РАН средство эффективное против штаммов коронавируса на основе производных усниновой кислоты. Об этом сообщило агентство ТАСС 9 февраля.
— Изобретение относится к новым средствам, способным ингибировать широкий спектр штаммов вируса SARS-CoV-2, и может быть использовано в молекулярной биологии, биохимии, медицине и фармакологии. <...> [Оно] обеспечивает эффективное снижение титра вируса в клеточной культуре", — говорится в патенте, на которые ссылается ТАСС.
Проведенные исследования продемонстрировали эффективность изобретения против шести штаммов ковида.
Ранее новосибирский эпидемиолог объяснил, в чем опасность новых штаммов ковида. Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» защищала от COVID-19 в течение первых двух лет, но с появлением новых штаммов её эффективность начала падать. В Роспотребнадзоре считают, что каждый новый штамм коронавируса заразнее предыдущего.
Архип ВЕТРОВ