Создано эффективное средство для подавления коронавируса

Ученые центра вирусологии «Вектор» и Новосибирского института органической химии СО РАН средство эффективное против штаммов коронавируса на основе производных усниновой кислоты. Об этом сообщило агентство ТАСС 9 февраля.

— И з о б р е т е н и е о т н о с и т с я к н о в ы м с р е д с т в а м , с п о с о б н ы м и н г и б и р о в а т ь ш и р о к и й с п е к т р ш т а м м о в в и р у с а S A R S - C o V - 2 , и м о ж е т б ы т ь и с п о л ь з о в а н о в м о л е к у л я р н о й б и о л о г и и , б и о х и м и и , м е д и ц и н е и ф а р м а к о л о г и и . < . . . > [ О н о ] о б е с п е ч и в а е т э ф ф е к т и в н о е с н и ж е н и е т и т р а в и р у с а в к л е т о ч н о й к у л ь т у р е " , — г о в о р и т с я в п а т е н т е , н а к о т о р ы е ссылается ТАСС.

Проведенные исследования продемонстрировали эффективность изобретения против шести штаммов ковида.

Ранее новосибирский эпидемиолог объяснил, в чем опасность новых штаммов ковида. Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» защищала от COVID-19 в течение первых двух лет, но с появлением новых штаммов её эффективность начала падать. В Роспотребнадзоре считают, что каждый новый штамм коронавируса заразнее предыдущего.

Архип ВЕТРОВ