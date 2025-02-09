В генах летучих мышей нашли оружие против вирусов

Ученые обнаружили у летучих мышей «генетический ключ», который может помочь в борьбе с вирусами, включая тот же COVID-19. Исследователи из Техасского технологического университета и международная команда изучили геномы летучих мышей и обнаружили, что ген под названием ISG15 может значительно снизить выработку вируса SARS-CoV-2 — до 90%. У людей этот же ген не оказывает противовирусного действия.

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Профессор Дэвид Рэй и его команда из Техасского технологического института помогли проанализировать ДНК летучих мышей, сосредоточившись на особых генетических элементах, которые помогают им адаптироваться к болезням. В отличие от человека, летучие мыши могут переносить множество вирусов, не заболевая, благодаря своей уникальной иммунной системе.

Полученные данные свидетельствуют о том, что генетическое разнообразие летучих мышей играет ключевую роль в их устойчивости к заболеваниям. Ученые считают, что изучение генов летучих мышей может помочь в разработке новых методов лечения вирусных инфекций у людей.

Необходимы дальнейшие исследования.

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