В США нашли новый вирус летучих мышей

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал о новом вирусе Кэмп-Хилл, который зафиксирован в США, штат Алабама.

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По словам Коновалова, новый вирус распространён среди летучих мышей и землероек. Новая инфекция напоминает вирусы Нипах и Хендра — близкородственные виды из семейства парамиксовирусов, разносчиками которых являются летучие мыши; для этих инфекций характерны энцефалит либо респираторные заболевания.

В случае с Кэмп-Хилл происходит то же самое: заболевают только животные, среди людей заражения не было.