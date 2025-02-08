Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на мозг молодых людей

Новое исследование показывает, что COVID-19 может оставить след в мозге молодых людей, вызывая изменения мозговой активности и когнитивные нарушения, несмотря на нормальные результаты тестирования. Новое исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior, and Immunity, выявило, что молодые люди, выздоровевшие от COVID-19, демонстрируют уникальные паттерны мозговой активности при выполнении когнитивных задач, даже если их тестовые результаты в норме. Изменения мозговой активности напоминают паттерны, наблюдаемые у гораздо пожилых людей, и особенно выражены у тех, кто жалуется на состояние, известное как «туман в голове».

Влияние COVID-19 на когнитивные функции

С начала пандемии COVID-19 к началу 2020 года вирус распространился по всему миру и заразил сотни миллионов людей. Отметим, что в основном уязвимы к тяжелой форме заболевания пожилые люди и те, кто страдает от предшествующих заболеваний. Однако молодое поколение также стало жертвой повышения уровня заражения, во многом благодаря университетским кампусам как потенциальным центрам передачи вируса.

Исследования показывают, что многие люди, выздоравливающие после COVID-19, продолжают испытывать когнитивные трудности, включая проблемы с вниманием, памятью и умственной усталостью. Эти симптомы, в совокупности известных как «туман в голове», вызывают особую обеспокоенность у молодежи, чьи мозги находятся в процессе развития. Это критический этап для их образовательной и карьерной жизни.

Исследование молодых людей

На основании предыдущих данных о том, что другие респираторные инфекции могут временно влиять на когнитивные функции, команда из Университета Отаго в Новой Зеландии решила исследовать влияние COVID-19 на когнитивные процессы именно у студентов. Учитывая, что молодые незадействованные люди могут демонстрировать более выраженные нарушения, ученые привлекли к исследованию 94 студента.

Возраст участников в среднем составлял 20 лет, а большинство из них были женщинами (89%). Участники поделились информацией о своих случаях COVID-19 и прошли нейропсихологическую оценку, включающую серийные компьютерные тесты на оценку различных аспектов когнитивного функционирования.

Методология исследования

В ходе тестирования ученые использовали метод ближней инфракрасной спектроскопии (NIRS) для мониторинга мозговой активности. Этот неинвазивный метод позволяет через специальные сенсоры на коже головы отслеживать уровни кислородированной и декислородированной гемоглобины в мозге, что отражает активность мозговых регионов.

Исследователи зарегистрировали активность мозга как до, так и во время выполнения когнитивных задач для сравнения данных между группами студентов с и без истории COVID-19.

Результаты исследований

Хотя в среднем студенты с COVID-19 показали нормальные результаты по когнитивным тестам, 37% из них продемонстрировали объективные признаки когнитивных нарушений, что было определено как значительное снижение результатов по сравнению с контрольной группой.

Еще более интригующим было то, что при анализе мозговой активности стало очевидным, что группа COVID-19 показала уменьшение изменения уровней кислородированной гемоглобины в префронтальной коре, что указывает на различия в мозговой активности.

Импликации и ограничения исследования

Результаты показывают, что молодые взрослые, выздоровевшие от COVID-19, могут испытывать длительные изменения в когнитивной функции. Однако авторы предупреждают о необходимости дальнейших исследований для оценки значимости обнаруженных эффектов.

Исследование имеет свои ограничения: полученные данные основаны в основном на группе студенток одного университета, что может ограничить обобщаемость результатов. Ученые планируют далее проводить исследования с более разнообразными группами населения, чтобы получить более полное представление о влиянии COVID-19 на мозг.

Подведение итогов

Это исследование подчеркивает важность изучения долгосрочных последствий COVID-19, особенно среди молодых людей, чьи когнитивные функции могут подвергаться более серьезному воздействию. Обнаруженные изменения в мозговой активности и связанные с ними функциональные проблемы могут представлять собой важные аспекты, требующие дальнейшего анализа и внимания.