ИИ научился предсказывать, куда в клетке отправится белок

Команда ученых из Массачусетского технологического института (MIT) разработала модель искусственного интеллекта (ИИ), которая может определить, в какую из 12 известных клеточных зон попадет белок. Более того, ProtGPS способен предсказать, изменится ли маршрут белка из-за генетической мутации, связанной с болезнями.

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Создатели новой технологии вдохновлялись успехами AlphaFold — искусственного интеллекта, предсказывающего структуру белков по их аминокислотному составу. Однако ProtGPS пошел дальше: он анализирует особые области белков, которые не имеют фиксированной формы, но влияют на их перемещение внутри клетки.

Кроме того, ученые разработали алгоритм, который может проектировать искусственные белки с заданной локализацией. Это открывает путь к созданию новых терапевтических подходов, в том числе к разработке лекарств, влияющих на внутриклеточные процессы.

Эксперименты на клетках показали, что прогнозы модели соответствуют реальности. Один из авторов работы, профессор Реджина Барзилай, отмечает, что в сфере ИИ часто публикуются инновационные исследования, но далеко не все из них проверяются на практике. В случае ProtGPS ученые смогли подтвердить его работоспособность в лабораторных условиях.

Эта разработка может значительно ускорить исследование болезней, связанных с мутациями белков, и помочь в создании новых методов лечения.