Японские ученые нашли способ замедлить поседение волос

Команда из Нагойского университета в Японии сделала интересное открытие: антиоксидант лютеолин может замедлить процесс поседения волос. Исследование проводилось на мышах, и результаты показали, что введение этого вещества помогло сохранить естественный чёрный цвет шерсти животных.

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Лютеолин содержится в сельдерее, брокколи, моркови, луке и перце. Антиоксидант действует непосредственно на пигментацию волос, а не на их рост или выпадение. Это означает, что он может быть полезен именно для предотвращения седины, а не для лечения других возрастных изменений волос.

Хотя эксперименты проводились только на мышах, учёные уверены, что процесс появления седины у людей и грызунов схож. Поэтому велика вероятность, что лютеолин окажет такой же эффект и на человека. Кроме того, предполагается, что этот антиоксидант может помочь в борьбе и с другими возрастными изменениями, такими как облысение.