Российские ученые нашли новый способ возвращать голос и слух

Вернуть голос и слух теперь можно с помощью собственных клеток. Ученые Сеченовского университета представили новейший способ лечения барабанных перепонок и носовых перегородок. Он также будет эффективен в дерматологии, онкологии, кардиологии и травматологии, передает корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

Этот специальный медицинский «коктейль биоинженеры Сеченовского университета готовили около 10 лет. Для каждого пациента он индивидуален. В основе маленькие шарики из собственных стволовых клеток.

« Н а ш и у ч е н ы е з а н и м а л и с ь с о з д а н и е м к о л л а г е н о в о й м а т р и ц ы , к о т о р а я н е о б х о д и м а д л я т о г о , ч т о б ы м о ж н о б ы л о с о з д а т ь б и о м е д и ц и н с к и й к л е т о ч н ы й п р о д у к т . Э т а м а т р и ц а п о с в о и м с в о й с т в а м л у ч ш е и н о с т р а н н о й , и о н а д а е т в о з м о ж н о с т ь н а н е е н а с а ж и в а т ь к л е т к и , к о т о р ы е п о т о м в н е д р я е т с я к а к б и о п р о д у к т в к л и н и ч е с к у ю п р а к т и к у » , — П е т р Г л ы б о ч к о , р е к т о р П е р в о г о м о с к о в с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о м е д и ц и н с к о г о У н и в е р с и т е т а и м е н и И . М . С е ч е н о в а , а к а д е м и к Р А Н .

Клетки не пересаживают в организм в первоначальном виде. В биоцехе они поэтапно проходят сложный цикл преобразований и на выходе превращаются в один из компонентов будущего лекарства.

« Н е п о с р е д с т в е н н о з д е с ь м ы г о т о в и м с ф е р о и д ы к л е т о к . О н и н у ж н ы д л я т о г о , ч т о б ы з а к р е п и т ь с я в н о с и т е л е , и п о т о м м ы и х п о м е щ а е м в т е л о ч е л о в е к а » , — В л а д и м и р Б е л я е в , д и р е к т о р п о п р о и з в о д с т в у б и о м е д и ц и н с к и х к л е т о ч н ы х п р о д у к т о в .

Сейчас к применению в клинической практике полностью готовы биомедицинские клеточные продукты для восстановления голосовых складок и барабанной перепонки. По сравнению с обычным имплантом новый метод лечения имеет ряд преимуществ.

« К а к т о л ь к о м ы з а к р ы в а е м п е р ф о р а ц и ю х р я щ о м и л и н а д х р я щ н и ц е й , т о п о я в л я ю т с я д в е п р о б л е м ы . П а д а е т к а ч е с т в о п р о в е д е н и я з в у к а . И в э т о м о т н о ш е н и и м ы о ж и д а е м з а м е т н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о п р и р о с т а , п о з в у к у , п о с л у х у » , — М и х а и л С в и с т у ш к и н , д о ц е н т к а ф е д р ы б о л е з н е й у х а , г о р л а и н о с а И н с т и т у т а к л и н и ч е с к о й м е д и ц и н ы и м . Н . В . С к л и ф о с о в с к о г о С е ч е н о в с к о г о у н и в е р с и т е т а .

Чтобы проверить эффективность биомедицинских продуктов, ученые использовали шиншилл. Структуры ушей этих животных оказались схожими с человеческими. Через месяц после начала эксперимента перепонка у шиншилл полностью восстановила свою целостность и начала проводить звуковые вибрации, совсем как здоровая ушная мембрана.

Использовать такие органические импланты можно уже сегодня на базе Клинического центра Сеченовского университета. Теперь в планах ученых перейти к более сложным разработкам: печень, яичник, сосуды.