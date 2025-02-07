Российские ученые нашли новый способ возвращать голос и слух

Вернуть голос и слух. Ученые Сеченовского университета нашли новое применение стволовым клеткам
Вернуть голос и слух теперь можно с помощью собственных клеток. Ученые Сеченовского университета представили новейший способ лечения барабанных перепонок и носовых перегородок. Он также будет эффективен в дерматологии, онкологии, кардиологии и травматологии, передает корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.
Этот специальный медицинский «коктейль биоинженеры Сеченовского университета готовили около 10 лет. Для каждого пациента он индивидуален. В основе маленькие шарики из собственных стволовых клеток.
«Наши ученые занимались созданием коллагеновой матрицы, которая необходима для того, чтобы можно было создать биомедицинский клеточный продукт. Эта матрица по своим свойствам лучше иностранной, и она дает возможность на нее насаживать клетки, которые потом внедряется как биопродукт в клиническую практику», — Петр Глыбочко, ректор Первого московского государственного медицинского Университета имени И. М. Сеченова, академик РАН.
Клетки не пересаживают в организм в первоначальном виде. В биоцехе они поэтапно проходят сложный цикл преобразований и на выходе превращаются в один из компонентов будущего лекарства.
«Непосредственно здесь мы готовим сфероиды клеток. Они нужны для того, чтобы закрепиться в носителе, и потом мы их помещаем в тело человека», — Владимир Беляев, директор по производству биомедицинских клеточных продуктов.
Сейчас к применению в клинической практике полностью готовы биомедицинские клеточные продукты для восстановления голосовых складок и барабанной перепонки. По сравнению с обычным имплантом новый метод лечения имеет ряд преимуществ.
«Как только мы закрываем перфорацию хрящом или надхрящницей, то появляются две проблемы. Падает качество проведения звука. И в этом отношении мы ожидаем заметного функционального прироста, по звуку, по слуху», — Михаил Свистушкин, доцент кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета.
Чтобы проверить эффективность биомедицинских продуктов, ученые использовали шиншилл. Структуры ушей этих животных оказались схожими с человеческими. Через месяц после начала эксперимента перепонка у шиншилл полностью восстановила свою целостность и начала проводить звуковые вибрации, совсем как здоровая ушная мембрана.
Использовать такие органические импланты можно уже сегодня на базе Клинического центра Сеченовского университета. Теперь в планах ученых перейти к более сложным разработкам: печень, яичник, сосуды.