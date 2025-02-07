Найден способ сократить число анализов перед операцией

Многие пациенты перед операцией сдают различные анализы крови и проходят другие исследования. Однако не все эти тесты действительно необходимы. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Мичигана и Больницы Бригама, показало, как можно сократить количество ненужных обследований без ущерба для безопасности пациентов. Работа опубликована в журнале JAMA Surgery.

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Программа по сокращению избыточного количества анализов охватила пациентов, перенесших малые амбулаторные операции — удаление доброкачественных опухолей груди, желчного пузыря или устранение грыжи. До начала эксперимента 37% пациентов проходили хотя бы один ненужный анализ. После внедрения программы этот показатель снизился до 14%, а общий объем тестирования уменьшился с 51% до 27%. При этом для пациентов с высоким риском операции диагностика осталась на прежнем уровне. Важно, что сокращение тестов никак не повлияло на безопасность: частота госпитализаций и обращений в отделения неотложной помощи после операций осталась неизменной.

Главный автор исследования, хирург Лесли Доссетт, объяснила, что успех программы заключается в обучении врачей и внедрении простых инструментов для принятия решений.

« Ч т о б ы д е й с т в и т е л ь н о с о к р а т и т ь б е с п о л е з н ы е а н а л и з ы , в а ж н о о б ъ я с н и т ь к о м а н д е и х н е ц е л е с о о б р а з н о с т ь и п р е д л о ж и т ь у д о б н ы е м е х а н и з м ы д л я о ц е н к и н е о б х о д и м о с т и т е с т о в » , — о т м е т и л а Д о с с е т т .

Исследователи разработали систему принятия решений, основанную на индивидуальных характеристиках пациентов. Врачи использовали специальные схемы и таблицы для определения нужных анализов. Например, пациенты с низким риском осложнений могли избежать всех четырех анализов, если только их не назначил специалист.

Эксперимент проводился в трех клиниках и охватил 1143 пациента. Теперь исследователи тестируют эту методику в 16 других больницах штата Мичиган.

В дальнейшем ученые планируют проверить, применима ли программа в других медицинских учреждениях и как она влияет на экономию средств. Авторы надеются, что их работа поможет сделать медицинскую диагностику более эффективной и ориентированной на реальные потребности пациентов.