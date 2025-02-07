Обнаружена связь между светом в спальне и диабетом

Современные спальни, наполненные источниками искусственного света, могут стать причиной развития диабета второго типа, пишет Мойка78 со ссылкой на исследование австралийских ученых. Из-за света также нарушаются биологические процессы, которые регулируют уровень сахара в крови.

Исследование Университета Флиндерса, в котором приняли участие 85 тысяч человек, выявило связь между воздействием света в ночные часы и нарушениями в регуляции сахара в крови. По данным издания, даже слабый свет от уличных фонарей, зарядных устройств или экранов гаджетов может нарушить циркадный ритм организма, влияющий на выработку гормонов, пищеварение и восстановление клеток.

Нарушение естественного ритма организма может негативно повлиять на работу поджелудочной железы, которая играет центральную роль в контроле уровня сахара в крови, и привести к неэффективной переработке глюкозы и резистентности к инсулину. Кроме того, воздействие света подавляет выработку мелатонина, регулирующего сон и секрецию инсулина, что усугубляет метаболические нарушения.