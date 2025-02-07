Ученые ответили, что снижает риск смерти от любых причин

Исследование австралийских ученых из Университета Монаша показало, что регулярное употребление яиц снижает риск смерти от любых причин, особенно от болезней сердца. По словам авторов материала, опубликованного в New Atlas, это касается даже людей с высоким уровнем холестерина - и это утверждение особо обращает на себя внимание.

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Споры о пользе и вреде яиц для здоровья продолжаются много лет. С одной стороны, они богаты полезными веществами, в том числе белком, витаминами и фолиевой кислотой, с другой - в них много вредного для сердца и сосудов холестерина. Казалось бы, в мире проведено такое множество исследований, что наука должна, наконец, дать однозначный ответ. Однако информация до сих пор выглядит противоречивой.

Что же показала новая работа австралийских ученых? Исследователи проанализировали взаимосвязь между употреблением яиц и смертностью, основываясь на данных почти 9 тысяч людей старше 70 лет из Австралии и Америки. Наблюдение длилось шесть лет.

Оказалось, что те, кто ел от одного до шести яиц в неделю, имели почти на 30% меньше шансов умереть от болезней сердца и на 17% - от других недугов, чем те, кто употреблял этот продукт очень редко или не ел совсем. Кроме того, у участников, которые соблюдали сбалансированную диету и потребляли яйца еженедельно, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 33% ниже по сравнению с теми, кто практически не ел этот продукт.

Отметим, что это не первое исследование с такими результатами. Несколько лет назад ученые Пекинского университета, изучив данные почти пяти тысяч человек, заявили, что одно яйцо в день помогает поддержать здоровье сердца и сосудов. Главный аргумент: люди, съедающие 4-7 яиц в неделю, имеют более высокие уровни "хорошего" холестерина (липопротеидов высокой плотности), чем те, кто яйца вообще не ест. Именно эта группа липидов препятствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Вывод: употребление яиц в умеренных количествах способно снизить риск развития болезней сердца.

Можно ли поставить точку в этом споре о пользе и вреде данного продукта? Вряд ли. Во всяком случае об этом говорит весь предыдущий опыт. Слишком много здесь заинтересованных сторон, в том числе и компаний, которые финансируют подобные исследования. Поэтому лучше прислушаться к совету врачей: с яйцами, как и с любым другим продуктом, важно соблюдать меру.