Ученые связали наступление менопаузы со здоровьем сердца

Согласно результатам нового исследования, у женщин, у которых менопауза наступает позже, кровеносные сосуды остаются в лучшем состоянии на долгие годы по сравнению с теми, кто с этим этапом сталкивается раньше. Опубликованы все данные были в журнале Circulation Research.

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Проведённое недавно исследование даёт новое понимание того, почему женщины, у которых менопауза наступила в 55 лет и позже, гораздо реже сталкиваются с сердечными приступами и инсультами. У таких женщин на 20% меньше шансов на развитие заболеваний сердца, чем у тех, у кого менструации прекращаются в возрасте 45−54 лет.

В рамках новой работы Санна Дарвиш, аспирант кафедры интегративной физиологии, вместе с коллегами из Лаборатории интегративной физиологии старения Университета Колорадо в Боулдере оценила состояние сосудов 92 женщин.

Исследование показало, что сосудистая функция была всего на 24% хуже в группе с поздним началом менопаузы по сравнению с группой до менопаузы. При этом у женщин, у которых менопауза началась в нормальное время, состояние сосудов было на 51% хуже.

Различия между группами сохранялись также в течение 5 и более лет после того, как женщины пережили менопаузу. При этом в группе с поздним началом сосудистая функция была на 44% лучше, чем в группе с нормальным началом менопаузы.

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