Обнаруженный у грызунов вирус угрожает новой пандемией

Обнаруженный у грызунов вирус Кэмп-Хилл угрожает новой пандемией
Список опасных инфекций, которые угрожают человеку, возможно, пополнился еще одной позицией - американские ученые идентифицировали у грызунов новый вирус. Американские, а вслед за ними и мировые СМИ сообщили, что вирус обнаружили случайно у грызунов в штате Алабама, и он принадлежит к тому же семейству, что и смертельные патогены Нипах (Nipah) и Хендра (Hendra), вызывающие тяжелую геморрагическую лихорадку. Теперь ученые обеспокоены тем, что новый патоген может вызвать очередную пандемию. "РГ" попросила прокомментировать "находку" доцента кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Ивана Коновалова.
«Вирус, обнаруженный в Алабаме, предварительно названный Кэмп-Хилл, был классифицирован как еще один представитель генипавирусов. К ним относятся хорошо известные вызывающие болезни у человека вирусы Нипах и Хендра. В Китае не так давно был также открыт Ланья вирус. Эти вирусы объединяет то, что изначально они не циркулируют среди человеческой популяции, а принадлежат различным видам животных. В частности, это летучие мыши и землеройки», — сказал Иван Коновалов.
Эксперт уточнил, что идет постоянный поиск новых опасных патогенов. Это необходимо, чтобы прогнозировать и предотвращать возможные будущие эпидемии.
«Постоянное обследование в различных ареалах, в разных странах показало, что генипавирусы распространены не только в Юго-Восточной Азии, но и в Австралии, и на территории Соединенных Штатов Америки. И последние события продемонстрировали, что в различных животных могут находиться даже новые варианты вирусов», — отметил Иван Коновалов.
Научному поиску и новым открытиям способствуют новые технологии.
«Достаточно доступная ПЦР-диагностика с секвенированием на текущий момент позволяет нам находить все новые и новые вирусные образцы. Основной задачей исследователей является контроль за циркуляцией этих вирусов, поскольку представители вирусов Нипах, Хендра и Ланья, помимо распространения среди животных, в исключительно редких случаях могут переходить на человека. Поэтому очень важно контролировать возможность такого перехода. Такие вирусы, как обнаруженный сейчас, могут переноситься бессимптомно, а могут вызывать тяжелое течение в виде воспаления со стороны центральной нервной системы, периферической нервной системы, тяжелого поражения легких», — отметил эксперт.
Случаев заражения людей вирусом Кэмп-Хилл пока не зарегистрировано. Поэтому следующий этап - активно выявлять его среди людей с непонятными симптомами, у которых тесты на другие известные инфекционные заболевания продемонстрировали отрицательный результат. Это поможет лучше узнать свойства нового патогена и понять, как от него защищаться.