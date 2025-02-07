Обнаруженный у грызунов вирус угрожает новой пандемией

Список опасных инфекций, которые угрожают человеку, возможно, пополнился еще одной позицией - американские ученые идентифицировали у грызунов новый вирус. Американские, а вслед за ними и мировые СМИ сообщили, что вирус обнаружили случайно у грызунов в штате Алабама, и он принадлежит к тому же семейству, что и смертельные патогены Нипах (Nipah) и Хендра (Hendra), вызывающие тяжелую геморрагическую лихорадку. Теперь ученые обеспокоены тем, что новый патоген может вызвать очередную пандемию. "РГ" попросила прокомментировать "находку" доцента кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Ивана Коновалова.

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« ‎ В и р у с , о б н а р у ж е н н ы й в А л а б а м е , п р е д в а р и т е л ь н о н а з в а н н ы й К э м п - Х и л л , б ы л к л а с с и ф и ц и р о в а н к а к е щ е о д и н п р е д с т а в и т е л ь г е н и п а в и р у с о в . К н и м о т н о с я т с я х о р о ш о и з в е с т н ы е в ы з ы в а ю щ и е б о л е з н и у ч е л о в е к а в и р у с ы Н и п а х и Х е н д р а . В К и т а е н е т а к д а в н о б ы л т а к ж е о т к р ы т Л а н ь я в и р у с . Э т и в и р у с ы о б ъ е д и н я е т т о , ч т о и з н а ч а л ь н о о н и н е ц и р к у л и р у ю т с р е д и ч е л о в е ч е с к о й п о п у л я ц и и , а п р и н а д л е ж а т р а з л и ч н ы м в и д а м ж и в о т н ы х . В ч а с т н о с т и , э т о л е т у ч и е м ы ш и и з е м л е р о й к и » , — с к а з а л Иван Коновалов.

Эксперт уточнил, что идет постоянный поиск новых опасных патогенов. Это необходимо, чтобы прогнозировать и предотвращать возможные будущие эпидемии.

« ‎ П о с т о я н н о е о б с л е д о в а н и е в р а з л и ч н ы х а р е а л а х , в р а з н ы х с т р а н а х п о к а з а л о , ч т о г е н и п а в и р у с ы р а с п р о с т р а н е н ы н е т о л ь к о в Ю г о - В о с т о ч н о й А з и и , н о и в А в с т р а л и и , и н а т е р р и т о р и и С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в А м е р и к и . И п о с л е д н и е с о б ы т и я п р о д е м о н с т р и р о в а л и , ч т о в р а з л и ч н ы х ж и в о т н ы х м о г у т н а х о д и т ь с я д а ж е н о в ы е в а р и а н т ы в и р у с о в » , — о т м е т и л Иван Коновалов.

Научному поиску и новым открытиям способствуют новые технологии.

« ‎ Д о с т а т о ч н о д о с т у п н а я П Ц Р - д и а г н о с т и к а с с е к в е н и р о в а н и е м н а т е к у щ и й м о м е н т п о з в о л я е т н а м н а х о д и т ь в с е н о в ы е и н о в ы е в и р у с н ы е о б р а з ц ы . О с н о в н о й з а д а ч е й и с с л е д о в а т е л е й я в л я е т с я к о н т р о л ь з а ц и р к у л я ц и е й э т и х в и р у с о в , п о с к о л ь к у п р е д с т а в и т е л и в и р у с о в Н и п а х , Х е н д р а и Л а н ь я , п о м и м о р а с п р о с т р а н е н и я с р е д и ж и в о т н ы х , в и с к л ю ч и т е л ь н о р е д к и х с л у ч а я х м о г у т п е р е х о д и т ь н а ч е л о в е к а . П о э т о м у о ч е н ь в а ж н о к о н т р о л и р о в а т ь в о з м о ж н о с т ь т а к о г о п е р е х о д а . Т а к и е в и р у с ы , к а к о б н а р у ж е н н ы й с е й ч а с , м о г у т п е р е н о с и т ь с я б е с с и м п т о м н о , а м о г у т в ы з ы в а т ь т я ж е л о е т е ч е н и е в в и д е в о с п а л е н и я с о с т о р о н ы ц е н т р а л ь н о й н е р в н о й с и с т е м ы , п е р и ф е р и ч е с к о й н е р в н о й с и с т е м ы , т я ж е л о г о п о р а ж е н и я л е г к и х » , — о т м е т и л э к с п е р т .

Случаев заражения людей вирусом Кэмп-Хилл пока не зарегистрировано. Поэтому следующий этап - активно выявлять его среди людей с непонятными симптомами, у которых тесты на другие известные инфекционные заболевания продемонстрировали отрицательный результат. Это поможет лучше узнать свойства нового патогена и понять, как от него защищаться.