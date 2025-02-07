Обнаружен ключевой механизм, лежащий в основе анорексии

Новое исследование экспертов в Turku PET Centre (Финляндия) позволило обнаружить важный механизм в мозге, связанный с развитием нервной анорексии. Было установлено, что у людей с этим расстройством наблюдается повышенная активность опиоидных нейромедиаторов, что может влиять на снижение аппетита и возникновение эмоциональных симптомов.

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Нервная анорексия — тяжёлое психическое расстройство, характеризующееся ограничением в еде, сильным страхом набора веса и искажённым образом тела. Оно может привести к серьёзным осложнениям, включая недоедание, депрессию и тревожность.

По словам профессора Пирье Нуутилы, опиоидная нейротрансмиссия контролирует аппетит и чувство удовольствия в мозге. У пациентов с нервной анорексией активность этой системы была выше, чем у здоровых испытуемых.