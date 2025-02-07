Создан физиотерапевтический костюм-тренажер

Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали уникальный физиотерапевтический костюм для занятий спортом и реабилитации, сообщили ТАСС в вузе.

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По информации пресс-службы, разработка поможет восстановить нейромышечные связи человека с помощью электростимуляции.

« П о д о б н а я т е х н о л о г и я у ж е и с п о л ь з у е т с я д л я т р е н и р о в к и с п о р т с м е н о в ф е д е р а л ь н ы х с б о р н ы х к о м а н д , а т а к ж е д л я п о д д е р ж а н и я ф и з и ч е с к о й ф о р м ы к о с м о н а в т о в . О д н а к о п р е д л о ж е н н а я м е т о д и к а о т л и ч а е т с я о т в с е х р а н е е п р и м е н я е м ы х , п о с к о л ь к у в с в о е й о с н о в е и м е е т и н о й т и п с и г н а л а - с и н у с о и д а л ь н о - м о д у л и р о в а н н ы е т о к и . Ф о р м а с и н у с о и д а л ь н о - м о д у л и р о в а н н ы х т о к о в в о л н о о б р а з н а я , в с в я з и с ч е м д о с т и г а е т с я п о с т е п е н н о е н а р а с т а н и е и у б ы в а н и е и н т е н с и в н о с т и т р е н и р о в о к . П р и э т о м м е т о д и к а я в л я е т с я с о в е р ш е н н о б е з б о л е з н е н н о й и к о м ф о р т н о й п р и п р и м е н е н и и , с д о с т и ж е н и е м н е о б х о д и м о г о п о л о ж и т е л ь н о г о э ф ф е к т а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В костюме используется технология беспроводного управления, которая позволяет пользователю заниматься не только дома или в спортивном зале, но и во время прогулки и поездки. В пресс-службе уточнили, что костюм могут использовать люди пожилого возраста, так как он снижает нагрузку на суставы во время тренировки.

« С п е к т р в о з м о ж н о г о п р и м е н е н и я к о с т ю м а д о с т а т о ч н о ш и р о к - о т ф и т н е с - т р е н и р о в о к д л я у л у ч ш е н и я ф и з и ч е с к о й ф о р м ы и с н и ж е н и я в е с а д о р е а б и л и т а ц и и и в о с с т а н о в л е н и я п о с л е о п е р а ц и й и т р а в м . П р о е к т т а к ж е р е ш а е т в а ж н у ю с о ц и а л ь н у ю п р о б л е м у - н е д о с т а т о к ф и з и ч е с к о й а к т и в н о с т и у н а с е л е н и я , к о т о р а я я в л я е т с я ф а к т о р о м р и с к а с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х з а б о л е в а н и й » , — о т м е т и л а д и р е к т о р М е ж д у н а р о д н о г о н а у ч н о - о б р а з о в а т е л ь н о г о ц е н т р а к а р д и о в а с к у л я р н о й п а т о л о г и и и к а р д и о в и з у а л и з а ц и и С а м Г М У Ольга Германова.

Отмечается, что клинические испытания показали положительные результаты.

« П о с л е 1 2 т р е н и р о в о к , п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю 1 4 м и н у т к а ж д а я , п р о и с х о д и л о с т а т и с т и ч е с к и д о с т о в е р н о е п о в ы ш е н и е у р о в н я о б м е н а в е щ е с т в п о д а н н ы м б и о и м п е д а н с о м е т р и и . К р о м е т о г о , б ы л а в ы я в л е н а т е н д е н ц и я к у л у ч ш е н и ю п о к а з а т е л е й с о с у д и с т о г о в о з р а с т а . Э т о т п о к а з а т е л ь я в л я е т с я к л ю ч е в ы м в о ц е н к е с о с т о я н и я а р т е р и й и п р о г н о з а о с л о ж н е н и й п р и а т е р о с к л е р о з е . М е т о д и к а н е о к а з а л а о т р и ц а т е л ь н о г о в л и я н и я н а д а н н ы е Э К Г , с о о т в е т с т в е н н о , в э т о м к о м п л е к с е т р е н и р о в о к о н а я в л я е т с я б е з о п а с н о й » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

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