В России может появиться химиотерапия, не вызывающая выпадения волос

Российские ученые работают над снижением побочных эффектов от химиотерапии, в том числе выпадения волос. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

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По его словам, в данный момент проводятся постоянные исследования.

« Х и м и о т е р а п и я , н е с м о т р я н а с в о ю э ф ф е к т и в н о с т ь в б о р ь б е с о з л о к а ч е с т в е н н ы м и к л е т к а м и , в ы з ы в а е т м н о ж е с т в о п о б о ч н ы х э ф ф е к т о в , т а к и х к а к в ы п а д е н и е в о л о с , у т о м л я е м о с т ь , т о ш н о т а , у г н е т е н и е и м м у н н о й с и с т е м ы и д р у г и е » , — с к а з а л о н к о л о г .

Каприн отметил, что в последние годы активно разрабатываются различные подходы лекарственного лечения в онкологии. Одним из таких направлений является появление новых классов лекарственных препаратов, например таргетной или радионуклидной терапии, направленной на более точечное воздействие на опухолевые клетки, что минимизирует повреждение здоровых тканей.

Кроме того, подчеркнул специалист, параллельно проводятся исследования новых методик, которые могут уменьшать влияние химиотерапии на здоровые клетки. Однако, отметил Каприн, требуется время для научных исследований и клинических испытаний таких технологий, прежде чем они станут доступны для широкого использования.

« Т е м н е м е н е е с е г о д н я с у щ е с т в у е т м н о ж е с т в о в а р и а н т о в п о д д е р ж и в а ю щ е й т е р а п и и д л я п а ц и е н т о в , п р о х о д я щ и х ч е р е з с л о ж н ы й п е р и о д л е к а р с т в е н н о г о л е ч е н и я » , — р е з ю м и р о в а л г л а в н ы й в н е ш т а т н ы й о н к о л о г М и н з д р а в а .

1 февраля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российские онкологи начали применять новый метод лечения онкозаболеваний — трансплантацию органов.