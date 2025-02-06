В России разработали новый способ лечения агрессивных опухолей

Учёные с факультета химии Высшей школы экономики, Института общей и неорганической химии РАН и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина разработали новый способ лечения агрессивных опухолей методом бор-нейтронозахватной терапии. Об этом пишут «Ведомости» в четверг, 6 февраля.

Эксперты создали три соединения. Они сочетают анион клозо-додекабората с аминокислотами, содержащими аминогруппы в боковой цепи. Молекулы похожи на естественные аминокислоты, что помогает им «обманывать» транспортные системы организма — они захватывают молекулы и переносят их в клетки, включая раковые. Это делает вещество эффективным для нацеливания на опухоли, где оно накапливается. Разработанный препарат малотоксичен, хорошо растворяется в воде и не требует введения в больших объёмах. Вещество попадает в опухоль, практически не затрагивая здоровые ткани организма.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — это метод лечения тяжелых форм рака, основанный на свойствах изотопа бора-10. Его суть в том, чтобы сначала «зарядить» опухолевые клетки, а затем облучить их тепловыми нейтронами. Это вызывает ядерную реакцию, которая точечно уничтожает раковые клетки, почти не затрагивая здоровые ткани. Успех терапии во многом зависит от того, насколько хорошо соединение, содержащее изотоп, способно доставить бор-10 в опухоль и удерживать его там в нужной концентрации.