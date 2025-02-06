Ученые научились увеличивать объем оперативной памяти человека

Объем оперативной памяти человека сейчас удается увеличивать на 20–25%, сообщил журналистам вице-президент Российской академии наук (РАН), директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов.

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« М ы в п о с л е д н и е г о д ы с т а л и н е т о л ь к о з а н и м а т ь с я н а ш и м и п а ц и е н т а м и , н о и р а б о т а т ь н а д р а с к р ы т и е м р е з е р в н ы х в о з м о ж н о с т е й м о з г а у з д о р о в ы х л ю д е й . О д н о и з с а м ы х и н т е р е с н ы х н а п р а в л е н и й , к о т о р ы м м ы с е й ч а с з а н и м а е м с я , с в я з а н о с у в е л и ч е н и е м о б ъ е м а п а м я т и у з д о р о в ы х . Н а м п о к а у д а е т с я у в е л и ч и в а т ь н а 2 0 – 2 5 % о б ъ е м ы о п е р а т и в н о й п а м я т и у л ю д е й . О с н о в н а я п р о б л е м а з а к л ю ч а е т с я в т о м , к а к д о л г о э т о у в е л и ч е н и е п а м я т и м о ж е т с о х р а н я т ь с я » , – с к а з а л П и р а д о в .

Он добавил, что технология поможет людям гораздо быстрее изучать иностранные языки, получать высшее образование и осваивать сложные двигательные навыки – например, пилотирование.