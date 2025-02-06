Российские ученые научились увеличивать объем оперативной памяти человека на 25%
Объем оперативной памяти человека сейчас удается увеличивать на 20–25%, сообщил журналистам вице-президент Российской академии наук (РАН), директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов.
«Мы в последние годы стали не только заниматься нашими пациентами, но и работать над раскрытием резервных возможностей мозга у здоровых людей. Одно из самых интересных направлений, которым мы сейчас занимаемся, связано с увеличением объема памяти у здоровых. Нам пока удается увеличивать на 20–25% объемы оперативной памяти у людей. Основная проблема заключается в том, как долго это увеличение памяти может сохраняться», – сказал Пирадов.
Он добавил, что технология поможет людям гораздо быстрее изучать иностранные языки, получать высшее образование и осваивать сложные двигательные навыки – например, пилотирование.