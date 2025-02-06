Найден способ ускорить обнаружение раковых опухолей

MIA: ИИ-карта брюшной полости поможет выявить рак на ранних стадиях
Ученые из Университета Джонса Хопкинса создали набор данных для анализа компьютерной томографии (КТ) брюшной полости под названием AbdomenAtlas, ускоряющий определение точного местоположения раковых опухолей в 10 раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Medical Image Analysis (MIA).
Уникальный массив включает более 45 тысяч результатов 3D-сканирований, размеченных по 142 анатомическим структурам. Его объем в 36 раз превышает таковой у ранних аналогов.
Ученые объяснили, разметка медицинских изображений — это крайне трудоемкий процесс, обычно требующий сотен тысяч часов работы радиологов. Она необходима для идентификации и маркировки патологий, таких как опухоли, воспаления или другие аномалии, на снимках МРТ и КТ, а также оценки состояния органов.
Существенно ускорить этот процесс удалось с помощью искусственного интеллекта. Для этого использовались три модели ИИ, обученные на уже размеченных данных, которые автоматически аннотировали новые изображения. В дальнейшем команда из 12 радиологов и медицинских специалистов вручную уточняла аннотации, используя специальные карты внимания.
В результате применения ИИ разметка органов ускорилась в 500 раз, а опухолей — в 10. По словам авторов исследования, искусственный интеллект уже достиг уровня среднего радиолога в некоторых задачах, таких как выявление новообразований.
Ученые отметили, что в будущем новый набор данных станет важным инструментом для улучшения диагностики заболеваний на ранних стадиях и создания цифровых двойников пациентов. Исследователи надеются, что AbdomenAtlas послужит стимулом для дальнейшего сотрудничества медицинских учреждений и ускорит развитие ИИ-диагностики.