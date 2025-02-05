Ученые выявили два типа обсессивно-компульсивного расстройства

Ученые из Первой аффилированной больницы университета Чжэнчжоу выявили два подтипа обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), связанные с изменениями объема серого вещества в различных областях мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry (TranPsy).

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В исследовании приняли участие 106 здоровых добровольцев и 100 человек с недавно установленным диагнозом ОКР. Это психическое расстройство, при котором у человека непроизвольно возникают навязчивые мысли (обсессии), в ответ на которые он совершает некие повторяющиеся действия (компульсии). С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) ученые изучили мозговые структуры участников.

Результаты показали, что первый подтип ОКР связан с увеличением объема серого вещества в областях мозга, отвечающих за принятие решений и эмоциональную обработку, таких как лобная извилина и миндалевидное тело. Второй подтип, в свою очередь, характеризовался уменьшением объема серого вещества в зонах, связанных с самореферентным мышлением и когнитивной функцией.

Также было установлено, что эти подтипы ОКР имеют разную локализацию. Первый проявляется в средней лобной извилине, а второй — в полосатом теле и гиппокампе. Эти различия могут объяснить вариативность симптомов у пациентов с этим расстройством.