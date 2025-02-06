Ученые выяснили, что влияет на развитие ребенка во время рождения

Недавнее исследование показало, что стресс беременной может оставлять эпигенетические отметки на генах плаценты, связанных с кортизолом. Это может повлиять на развитие ребенка с самых ранних стадий беременности. Работа вышла в журнале European Neuropsychopharmacology, о ней рассказывает Университет Барселоны.

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Плацента не только обеспечивает плод кислородом и питательными веществами, она реагирует на внешние факторы среды, например, стресс матери, помогая плоду начинать адаптироваться к будущим условиям жизни еще в утробе.

Исследование показало, что материнский стресс может оставлять эпигенетические метки на некоторых генах плаценты. Эти метки не изменяют генетическую структуру, но изменяют ее работу. Эпигенетические изменения обнаружились в генах, связанных с регуляцией кортизола, важного гормона, от которого зависит ответ организма на стресс.

В исследовании участвовали 45 здоровых женщин беременные первым ребенком. У них измерялись уровни кортизола и симптомы депрессии, а после родов анализировалась плацента. Через семь недель оценивалось нейроразвитие детей с помощью специализированного теста (Шкала NBAS Бразелтона). Авторы применили передовую технику секвенирования, чтобы изучить эпигенетические изменения на больших участках ДНК.

Обнаружились изменения в ключевых генах, участвующих в регуляции кортизола: HSD11B2, NR3C1 и FKBP5. Результаты показывают, что материнский стресс, особенно на ранних сроках беременности, может вызвать изменения в этих генах, что может повлиять на развитие плода и будущую жизнь ребенка.

Первый автор статьи Агеда Кастро отмечает: