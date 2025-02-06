Найдена связь между деменцией и дымом от лесных пожаров

Ученые из Университета Пенсильвании установили, что длительное воздействие дыма от лесных пожаров значительно увеличивает вероятность развития деменции. В ходе 11-летнего наблюдения за более чем 1,2 миллиона человек в Калифорнии исследователи выяснили, что даже небольшое повышение уровня частиц PM2.5, связанных с пожарами, повышает риск заболевания на 18%. Работа опубликована в журнале JAMA Neurology.

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Ученым уже было известно, что загрязнение воздуха вредит мозгу, но влияние именно дыма от лесных пожаров до сих пор оставалось малоизученным. Согласно новым данным авторов работы, мелкие частицы PM2.5, содержащиеся в дыме, обладают высокой окислительной и воспалительной активностью, что может ускорять разрушение клеток и приводить к различным болезням, включая болезнь Альцгеймера.

Исследование показало, что воздействие дыма особенно негативно сказывается на уязвимых слоях населения. В первую очередь это касается представителей маргинальных сообществ и семей с низкими доходами. Ученые объясняют это несколькими факторами: более низким качеством жилья, ограниченным доступом к системам фильтрации воздуха и высоким уровнем хронического стресса, с которым сталкиваются эти группы населения.

Также оказалось, что риск деменции особенно высок среди людей младше 75 лет. Исследователи предполагают, что пожилые участники могли уже иметь возрастные изменения мозга до начала исследования, а более молодые — чаще подвергались воздействию дыма, проводя больше времени на улице.

Хотя исследование подчеркивает серьезность проблемы, оно имеет и ограничения. Воздействие загрязнения оценивалось в течение трех лет, однако деменция развивается десятилетиями, поэтому ученые планируют изучить более длительные временные периоды.

По мнению авторов работы, новые данные указывают на необходимость усиления мер по защите здоровья населения, особенно в условиях роста частоты лесных пожаров из-за изменения климата.