Как музыка отражается на развитии нервной системы ребенка в утробе матери

Исследование, опубликованное в Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, показало, что классическая музыка может оказывать успокаивающее влияние на нерожденных детей, изменяя их сердечный ритм.

В эксперименте приняли участие 36 беременных женщин. Исследователи проверяли реакцию плодов на две классические композиции: «Лебедь» Камиля Сен-Санса и «Арпа де Оро» мексиканского композитора Абундио Мартинеса. «Лебедь» (Le Cygne) написан для виолончели и фортепиано и отличается мелодичностью и спокойствием. Arpa de Oro — более ритмичная мелодия, в основном с использованием гитары.

С помощью внешних мониторов измерялась изменчивость сердечного ритма — показатель, отражающий способность организма адаптироваться к внешним воздействиям. Чем больше вариаций между ударами сердца, тем лучше развита вегетативная нервная система, регулирующая работу внутренних органов.

Выяснилось, что музыка действительно мгновенно влияет на ритм сердца плода, делая его более стабильным и предсказуемым. Причем эффект зависел от мелодии.

Вторая мелодия, мексиканская гитарная композиция, вызвала более выраженные и нестабильные изменения, создавая более регулярные ритмы. Исследователи предполагают, что это может быть связано с ритмическими особенностями музыки, ее структурой или культурной близостью.

Таким образом, будущие родители могут рассмотреть возможность использования успокаивающей музыки для стимуляции здорового развития нервной системы ребенка еще до рождения. Музыка помогает регулировать ритм сердца плода, делая его более стабильным.