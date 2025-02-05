Ученые выяснили, действительно ли суставы болят перед грозой

Conversation: причина, по которой перед грозой болят суставы, остается неизвестной
Многие люди утверждают, что их суставы начинают болеть перед изменением погоды, особенно перед дождем или холодным фронтом. Несмотря на столетия наблюдений, ученые до сих пор не пришли к окончательному ответу, почему так происходит и существует ли связь между погодными условиями и болями в суставах. Об этом сообщает портал The Conversation.
Одной из главных причин, объясняющих болевые ощущения, является барометрическое давление — сила, с которой молекулы воздуха воздействуют на Землю. Барометрическое давление меняется в зависимости от высоты и погодных условий: низкое давление обычно предшествует дождливой и облачной погоде, а высокое — ясным и спокойным дням.
Суставы — это сложные структуры, покрытые особой жидкостью, которая смазывает их и облегчает движение. Однако при таких заболеваниях, как остеоартрит или остеоартрит, даже незначительные изменения в окружающей среде могут вызывать болевые ощущения. Одна из ведущих гипотез предполагает, что снижение атмосферного давления может привести к расширению воспаленных тканей суставов, что усиливает боль.
Ученые поддерживают эту теорию, хотя результаты остаются неоднозначными. Одна из работ доказало небольшую, но значимую связь между падением барометрического давления и увеличением болей в коленях у людей с остеоартритом. Однако эта связь не наблюдается у всех пациентов. Новое исследование показало умеренную связь между понижением давления и болями в суставах, но также отметило значительные индивидуальные различия в восприятии погодных изменений.
Однако барометрическое давление редко действует изолированно. Изменения температуры и влажности также играют свою роль. Холодная погода может вызывать сжатие мышц, что снижает гибкость и увеличивает риск боли. Кроме того, низкие температуры замедляют циркуляцию крови, что приводит к накоплению метаболических отходов в тканях и усиливает воспаление.
Тем не менее однозначно определить, какой именно фактор — температура, влажность или давление — влияет на боли в суставах, сложно. Ответы могут зависеть от индивидуальных особенностей, таких как степень повреждения суставов, общая чувствительность к боли и психологические ожидания.
По мнению ученых, хотя связь между погодой и болями в суставах еще не доказана наукой, накопленные данные подтверждают, что этот древний миф может содержать часть правды. Для людей с хроническими заболеваниями суставов изменения в погодных условиях могут служить своеобразной системой предупреждения о боли — но это предупреждение далеко не всегда точное.