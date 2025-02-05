Выявлено, как алкоголь во время беременности разрушает мозг плода

Выявлены мозговые цепи, нарушенные пренатальным воздействием алкоголя, что может объяснить когнитивные нарушения при фетальном алкогольном синдроме (ФАС).

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Влияние алкоголя на развитие мозга

Фетальный алкогольный синдром — широко распространенная проблема, включающая когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и нарушение принятия решений. В Делавэрском университете в США провели исследование нейронных механизмов этих нарушений, его результаты вышли в Journal of Neuroscience.

Исследователи подвергли детенышей крыс воздействию алкоголя на стадии развития, соответствующей третьему триместру беременности у людей, что вызвало повреждение областей мозга, связанных с рабочей памятью и принятием решений.

Долгосрочные когнитивные нарушения во взрослом возрасте

Когда крысы достигли зрелости, ученые регистрировали их мозговую активность во время выполнения задач на память и принятие решений. Результаты показали явные нарушения в виде ухудшения связей между затронутыми областями мозга.

На основе этих данных был разработан алгоритм машинного обучения, позволяющий выявлять подвергшихся воздействию алкоголя крыс исключительно на основе их поведения.

Перспективы исследований и стратегии лечения

Исследование выявило специфические мозговые цепи, уязвимые к воздействию алкоголя на поздних сроках беременности, что помогает разобраться в патогенезе ФАС — и, возможно, разработать эффективные способы его лечения.