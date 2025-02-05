Выявлено, как алкоголь во время беременности разрушает мозг плода

Неврологи выявили, как алкоголь во время беременности разрушает мозг плода
Выявлены мозговые цепи, нарушенные пренатальным воздействием алкоголя, что может объяснить когнитивные нарушения при фетальном алкогольном синдроме (ФАС).
Влияние алкоголя на развитие мозга
Фетальный алкогольный синдром — широко распространенная проблема, включающая когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и нарушение принятия решений. В Делавэрском университете в США провели исследование нейронных механизмов этих нарушений, его результаты вышли в Journal of Neuroscience.
Исследователи подвергли детенышей крыс воздействию алкоголя на стадии развития, соответствующей третьему триместру беременности у людей, что вызвало повреждение областей мозга, связанных с рабочей памятью и принятием решений.
Долгосрочные когнитивные нарушения во взрослом возрасте
Когда крысы достигли зрелости, ученые регистрировали их мозговую активность во время выполнения задач на память и принятие решений. Результаты показали явные нарушения в виде ухудшения связей между затронутыми областями мозга.
На основе этих данных был разработан алгоритм машинного обучения, позволяющий выявлять подвергшихся воздействию алкоголя крыс исключительно на основе их поведения.
Перспективы исследований и стратегии лечения
Исследование выявило специфические мозговые цепи, уязвимые к воздействию алкоголя на поздних сроках беременности, что помогает разобраться в патогенезе ФАС — и, возможно, разработать эффективные способы его лечения.