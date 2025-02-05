Загрязнение воздуха оказалось полезным в профилактике рака

Международная команда исследователей выяснила, что загрязнение воздуха может снижать риск развития самого опасного типа рака кожи — меланомы. Однако ученые предупреждают, что необходимо подходить к таким результатам с осторожностью и учитывать более широкий контекст воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека. Об этом сообщает портал The Conversation.

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Загрязнение воздуха представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека. Мелкодисперсные частицы могут проникать в легкие и попадать в кровоток, вызывая заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистые проблемы, ухудшение когнитивных функций и даже преждевременную смерть. Долгосрочное воздействие загрязнения связано с рядом болезней, включая астму, хроническую болезнь легких, рак легких и сердечные заболевания.

В новой работе ученые установили, что повышение уровня частиц PM10 и PM2.5 в воздухе, может быть связано с уменьшением риска меланомы, так как высокие уровни концентрации загрязняющих частиц могут снижать воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения, главного экологического фактора риска для меланомы. Однако это не означает, что загрязнение воздуха полезно для здоровья.

Одним из основных ограничений работы, по мнению авторов, является ее наблюдательный характер. Она лишь показывает ассоциации, но не может доказать, что загрязнение воздуха непосредственно вызывает снижение риска рака кожи. К тому же исследование проводилось в одном регионе Италии и с небольшим числом участников, что ограничивает его применимость.

Несмотря на то, что загрязнение воздуха может уменьшить воздействие УФ-излучения, оно не является безопасной альтернативой правильной защите от солнца. Использование солнцезащитных средств, ношение защитной одежды и избегание солнечной активности в часы пик — значительно более здоровые способы защиты от УФ-лучей.

Ученые предупредили, что вред от загрязнения воздуха значительно превышает возможную пользу в снижении риска рака кожи и призвали следить за правильной защитой от солнечного излучения, чтобы минимизировать риск развития кожных заболеваний, включая меланому.