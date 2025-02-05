Найден новый способ борьбы с раком

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новый способ борьбы с раком, нацелившись на белок MYC, повышение которого наблюдается в 70% случаев среди всех видов рака. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Cell Biology (NCB).

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MYC, открытый в 1970-х годах, играет ключевую роль в росте опухолей. Однако до сих пор не было способа блокировать его напрямую. Ученые UCSF решили подойти к проблеме иначе, сосредоточившись на механизме производства MYC.

Используя метод CRISPRi, они обнаружили, что белок RBM42 контролирует процесс трансляции, при котором рибосомы создают MYC. CRISPRi — модифицированная версия технологии CRISPR-Cas, которая используется для подавления активности генов без изменения самой ДНК.

Когда RBM42 блокировали в раковых клетках поджелудочной железы, производство MYC прекращалось, и опухоли переставали расти.

« Т е п е р ь , к о г д а м ы п о н и м а е м м е х а н и з м , к о н т р о л и р у ю щ и й у р о в е н ь M Y C , у н а с е с т ь ш а н с о с т а н о в и т ь е г о » , — с к а з а л Д а в и д е Р у д ж е р о , с т а р ш и й а в т о р и с с л е д о в а н и я .

Эксперименты на мышах подтвердили, что удаление RBM42 останавливает рост опухолей. Ученые планируют разработать препараты, блокирующие RBM42, что может стать прорывом в лечении агрессивных видов рака.