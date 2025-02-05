NCB: найден способ остановить синтез основного белка раковых клеток

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новый способ борьбы с раком, нацелившись на белок MYC, повышение которого наблюдается в 70% случаев среди всех видов рака. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Cell Biology (NCB).

Найден новый способ борьбы с раком
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MYC, открытый в 1970-х годах, играет ключевую роль в росте опухолей. Однако до сих пор не было способа блокировать его напрямую. Ученые UCSF решили подойти к проблеме иначе, сосредоточившись на механизме производства MYC.

Используя метод CRISPRi, они обнаружили, что белок RBM42 контролирует процесс трансляции, при котором рибосомы создают MYC. CRISPRi — модифицированная версия технологии CRISPR-Cas, которая используется для подавления активности генов без изменения самой ДНК.

Когда RBM42 блокировали в раковых клетках поджелудочной железы, производство MYC прекращалось, и опухоли переставали расти.

«Теперь, когда мы понимаем механизм, контролирующий уровень MYC, у нас есть шанс остановить его», сказал Давиде Руджеро, старший автор исследования.

Эксперименты на мышах подтвердили, что удаление RBM42 останавливает рост опухолей. Ученые планируют разработать препараты, блокирующие RBM42, что может стать прорывом в лечении агрессивных видов рака.

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