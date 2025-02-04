Ученые выяснили, как холодная вода влияет на здоровье и самочувствие

Ученые из Университета Южной Австралии провели метаанализ, изучив 11 исследований с участием более 3000 человек. Результаты показали, что холодные процедуры действительно могут снижать стресс, улучшать качество сна и жизни, но эти эффекты носят временный характер.

© runews24.ru

Снижение стресса наблюдалось только в первые 12 часов после погружения в холодную воду. Улучшение качества жизни при использовании холодного душа продолжительностью 20-90 секунд исчезало спустя три месяца. В одном из исследований также отмечено снижение числа пропусков по болезни на 29% среди любителей холодного душа. Однако улучшение сна было зафиксировано только у мужчин.

Не было обнаружено подтверждений положительного воздействия холодных процедур и на иммунитет и настроение. В то же время, как пояснил доктор Бен Сингх, после погружения в холодную воду возможно временное усиление воспаления, что является адаптивной реакцией организма.

Кроме того, ученые подчеркивают, что эффекты зависят от времени и индивидуальных особенностей, а также рекомендуют провести дополнительные исследования для уточнения, кто и как может извлечь наибольшую пользу от холодных процедур, пишет издание Pravda.Ru.

Ранее врач указала на причины появления морщин и дала советы, как из сдержать. Также специалист Кондрахин предупредил людей об изменениях атмосферного давления.