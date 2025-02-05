Рак легких все чаще поражает никогда не куривших людей

Согласно данным экспертов Международного агентства по изучению рака (МАИР), доля никогда не куривших людей с диагностированным раком легких продолжает расти во всем мире. Загрязнение воздуха названо одним из ключевых факторов, способствующих этому тренду. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine (LanRes).

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В 2022 году около 200 тыс. случаев аденокарциномы — наиболее распространенного подтипа рака легких — были связаны с воздействием загрязненного воздуха.

Рак легких у никогда не куривших людей сейчас занимает пятое место среди причин летальных исходов от онкологических заболеваний в мире. Аденокарцинома, которая составляет до 70% случаев рака легких у этой группы, стала доминирующим подтипом заболевания как у мужчин, так и у женщин. В 2022 году на нее пришлось 45,6% случаев рака легких у мужчин и 59,7% — у женщин.

« С у м е н ь ш е н и е м р а с п р о с т р а н е н н о с т и к у р е н и я , о с о б е н н о в т а к и х с т р а н а х , к а к В е л и к о б р и т а н и я и С Ш А , д о л я р а к а л е г к и х с р е д и н и к о г д а н е к у р и в ш и х л ю д е й р а с т е т » , — о т м е т и л д о к т о р Ф р е д д и Б р е й , в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я и г л а в а о т д е л а п о н а д з о р у з а р а к о м М А И Р .

Загрязнение воздуха особенно сильно влияет на жителей Восточной Азии, включая Китай, где зафиксировано наибольшее число случаев аденокарциномы, связанных с этим фактором. Однако проблема актуальна и для других регионов мира.

Эксперты призывают женщин быть более бдительными в отношении симптомов рака легких, таких как хронический кашель или одышка, и регулярно проходить обследования. Они также подчеркивают необходимость разработки стратегий, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха и контроль над табакокурением.